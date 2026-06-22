Tennis-La Tchèque Vondrousova, lauréate de Wimbledon 2023, suspendue quatre ans pour avoir refusé un contrôle antidopage

La Tchèque Marketa Vondrousova, lauréate du tournoi de tennis de Wimbledon en 2023, a été suspendue quatre ans pour avoir refusé de se soumettre à un contrôle antidopage en décembre, a annoncé lundi l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (ITIA).

"Vondrousova (...) n'a pas fourni d'échantillon lorsqu'elle a été notifiée par un agent de contrôle du dopage (ACD) lors d’une tentative de contrôle hors compétition à son domicile, le 3 décembre 2025", a précisé l'ITIA dans un communiqué.

La joueuse de 26 ans avait également joué une finale de Roland-Garros en 2019.

(Rédigé par Chiranjit Ojha à Bangalore, version française Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)