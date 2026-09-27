Tennis-La République tchèque bat l'Ukraine pour remporter sa 12ème Billie Jean King Cup

Les joueuses de tennis tchèques Karolina Muchova et Linda Noskova ont offert à leur pays sa douzième victoire en Billie Jean King Cup en battant l'Ukraine, toujours à la recherche de son premier titre, en finale de la compétition, organisée à Shenzhen, en Chine.

Dans le premier simple, Karolina Muchova, numéro huit mondiale et finaliste à Wimbledon cette année, a battu Anhelina Kalinina, 48e mondiale, en deux sets 6-2 6-3.

La lauréate 2026 de Wimbledon et 6e mondiale a ensuite scellé la victoire de la République tchèque en battant Elena Svitolina, numéro 7 mondiale, 6-3 7-6 (5).

Avec sa douzième victoire en Billie Jean King Cup (ex-Fed Cup) - et sa première depuis 2018, la République tchèque est la deuxième nation la plus titrée dans la compétition (les cinq premiers titres ayant été obtenus en tant que Tchécoslovaquie) derrière les Etats-Unis (18) et devant l'Australie (7) et l'Italie (6), qui était la double tenante du titre.

(Pearl Josephine Nazare à Goa, Version française Benoit Van Overstraeten)