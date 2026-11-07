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Tennis-Gaël Monfils nommé capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis
information fournie par Reuters 07/11/2026 à 11:52

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Le néo-retraité Gaël Monfils a été nommé capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, a annoncé samedi dans un communiqué la Fédération française de tennis (FFT).

L'ancien numéro six mondial succède à Paul-Henri Matthieu et pourra compter sur l'aide de deux anciens joueurs, Gilles Simon et Richard Gasquet, indique la FFT.

"C’est une immense fierté de devenir capitaine de l’équipe de France. Ce maillot bleu représente tellement de choses pour moi", a déclaré Gaël Monfils.

"Je veux construire un véritable projet collectif et créer la dynamique qui nous permettra d’aller chercher des titres ensemble."

Gaël Monfils, 40 ans, a fait ses adieux au circuit professionnel mardi à l'occasion d'une cérémonie d'hommage organisée à l'occasion du Masters de Paris.

(Reportage par Zhifan Liu)

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