Tennis-Fils qualifié pour le Masters, une première pour un Français depuis 2016

(Actualisé avec détails)

Arthur Fils a obtenu mercredi sa qualification pour le Masters ATP de Turin réunissant les huit meilleurs joueurs de la saison, une première pour un Français depuis Gaël Monfils en 2016.

Le Tricolore de 22 ans a bénéficié mercredi de la victoire de son compatriote Quentin Halys sur l'un de ses concurrents pour les dernières places qualificatives, l'Américain Frances Tiafoe (6-3, 1-6, 7-6 (9)), au deuxième tour du Masters 1000 de Paris.

Arthur Fils, qui jouera mardi soir son deuxième tour face au Tchèque Tomas Machac, est assuré de finir parmi les neuf premières places à la "Race", le classement de la saison. Une neuvième place suffisait pour se qualifier au Masters après l'annonce, le mois dernier, du forfait de Jannik Sinner pour le reste de la saison.

Il rejoint Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Daniil Medvedev et Flavio Cobolli. Deux tickets sont encore à distribuer.

L'actuel septième joueur mondial sera le dixième Français à participer au Masters ATP, prévu du 15 au 22 novembre à Turin (Italie).

Classé 41e à l'ATP au début de l'année, le natif de la région parisienne a réalisé la meilleure saison de sa courte carrière, malgré quelques pépins physiques, pour se hisser au septième rang, son meilleur classement.

En 2026, il a remporté l'ATP 500 de Barcelone en avril et son premiers Masters 1000, à Cincinnati, en août.

Il doit cependant passer un cap en Grand Chelem, où il n'a gagné qu'un match cette saison, à Wimbledon. Forfait à l'Open d'Australie et à Roland-Garros sur blessure, il a été éliminé au premier tour de l'US Open fin août.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Augustin Turpin et Benoit Van Overstraeten)