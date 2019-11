Tennis : « Federer est un perfectionniste mais il a su rester artiste »

Entraîneur du Suisse depuis douze ans, Severin Lüthi se dit encore surpris au quotidien par son illustre élève, qui entre en lice au Masters de Londres, du 10 au 17 novembre.

Capitaine de l'équipe suisse de Coupe Davis depuis 2005 et ex-coach de Stan Wawrinka, Severin Lüthi (ex-622e mondial en 1995) a connu Roger Federer quand celui-ci avait 11 ans. Il l'a d'abord aidé par intermittence avant de devenir, en 2007, son entraîneur attitré. Et même si un deuxième coach - Paul Annacone entre 2010 et 2013, aujourd'hui Ivan Ljubicic - œuvre à ses côtés, Lüthi, 43 ans, reste le fidèle homme de l'ombre. Après douze ans de collaboration, le discret Bernois se dit encore surpris au quotidien par son illustre élève, en lice au Masters de Londres (10-17 novembre).

Est-il plus compliqué d'être le coach de Federer que de n'importe quel autre joueur ?

Avec « Rodge », quelque part oui on a la pression : ça arrive rarement mais si tout à coup il a des mauvais résultats, c'est clair qu'on commence à s'interroger, peut-être que c'est aussi la faute du coach... Mais ça dépend ce qu'on cherche. De mon côté, je suis très satisfait de notre collaboration jusque-là et suis encore motivé. Mais si on aspire plus à une vie tranquille, c'est sûr que c'est mieux de voyager avec un mec qui est 80e mondial...

Quand j'ai commencé avec lui, je me suis dit que c'était un bon challenge, un honneur certes mais je voulais quand même installer mes trucs. Je lui ai toujours dit : « Je ne viens pas seulement comme ton ami. On est amis mais si je ne peux plus t'aider comme coach... »

Cela veut dire que vous vous permettez de tout lui dire, quand beaucoup n'osent pas ?

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr