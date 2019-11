Tennis : avec le Masters, Stefanos Tsitsipas décroche son premier grand titre

Le Grec s'est imposé en trois sets face à l'Autrichien Dominic Thiem, dimanche à Londres, en finale du tournoi des « maîtres ».

Les modèles sont faits (aussi) pour être dépassés. En l'espace de deux jours ce week-end, à Londres, Stefanos Tsitsipas, vainqueur du Masters, le tournoi des « maîtres », qui réunit chaque fin de saison les huit meilleurs joueurs mondiaux, en a apporté la démonstration.

Samedi, en demi-finale, le Grec a fait tomber le Suisse Roger Federer. Dimanche, en finale, il a battu l'Autrichien Dominic Thiem, décrochant ainsi le premier grand titre de sa carrière.

Federer, Thiem... Quelques heures avant cette finale, remportée en trois sets (6-7, 6-2, 7-6), Stefanos Tsitsipas avait confié que ces deux joueurs comptaient beaucoup pour lui et ont été - voire sont toujours - une source d'inspiration.

Et si le premier lui semble difficilement imitable - « Ce que Roger fait, il n'y a que Roger qui puisse le faire » -, le second « a toujours été quelqu'un à qui je voulais ressembler, avait-il expliqué. J'essaie de jouer avec le même engagement que lui, la même volonté qu'il met quand il est sur le court. »

En finale dimanche, le Grec l'a démontré. Après un premier set très accroché, perdu au terme d'un tie-break, il a renversé la vapeur dès l'entame de la deuxième manche, infligeant un 4-0 à son adversaire avant de conclure à 6-2, reprenant ainsi la main sur le match.

Il ne l'a pas relâché en début de troisième set, menant 3-1. Mais Thiem est revenu dans le jeu, menant 5-4. Et c'est finalement dans un ultime tie-break que le Grec a fait la différence, se montrant plus solide et prenant notamment deux fois les points sur le service de son adversaire.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr