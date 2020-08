Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tennis ATP : pas de surprise parmi les têtes de série Reuters • 24/08/2020 à 10:32









Tennis ATP : pas de surprise parmi les têtes de série par Pierre Sarniguet (iDalgo) Le premier tour du Masters 1000 de Cincinnati (qui se déroule cette année à New-York) n'a pas réservé de surprise lors du premier tour. Pour ce réel retour à la compétition pour la majeure partie des participants, Andrey Rublev (tête de série numéro 1) a été le seul à se faire surprendre dès le premier tour. Le Russe s'est incliné en trois sets (7-5, 3-6, 6-2) contre Daniel Evans (28e au classement ATP). Pour le reste, rien à signaler. Richard Gasquet a assuré face à Jeffrey John Wolf (6-4, 6-4), Diego Schwartzman l'a emporté en deux sets face à Ruud (7-6, 6-3). Le français Adrian Mannarino n'a lui pas réussi à se défaire de John Millman au terme d'un match serré (4-6, 6-4, 7-6) alors que Ugo Humbert avait lui été éliminé par Grigor Dimitrov (tête de série numéro 14) en deux sets (6-3, 6-4). Tsitsipas et Goffin se sont eux aussi qualifiés pour la suite de la compétition. Le second tout du tournoi débute aujourd'hui avec notamment Gasquet contre Bautista Agut, Zverev face à Murray ou encore l'entrée en lice du numéro 1 mondial, Novak Djokovic face à Berankis.

