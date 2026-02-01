Tennis-Alcaraz vainqueur en Australie, plus jeune joueur à réaliser le Grand Chelem en carrière

(Actualisé avec détails)

Carlos Alcaraz a remporté dimanche son premier Open d'Australie grâce à sa victoire en finale face à Novak Djokovic (2-6, 6-2, 6-3, 7-5), devenant le plus jeune joueur à réussir le Grand Chelem en carrière à 22 ans et 272 jours.

L'Espagnol, vainqueur de son septième Majeur, fait mieux que l'Américain Don Budge, qui avait complété son Grand Chelem en carrière à 22 ans et 363 jours, en 1938.

Alors qu'il n'avait auparavant jamais dépassé les quarts de finale du premier Grand Chelem de l'année, Carlos Alcaraz a réussi à faire tomber dans son jardin Novak Djokovic, vainqueur jusqu'ici de ses dix finales à Melbourne.

Joueur le plus âgé à disputer la finale de l'Open d'Australie au prix d'une victoire surprise en demi-finales face au double tenant du titre Jannik Sinner, le Serbe de 38 ans n'a pas réussi à décrocher un 25e sacre en Grand Chelem, qui lui aurait permis de dépasser l'Australienne Margaret Court, avec laquelle il co-détient le record.

Novak Djokovic avait pourtant bien mieux commencé sa finale, en expédiant le premier set en seulement 33 minutes et ne lâchant que deux points sur son service.

Mais Carlos Alcaraz est monté progressivement en puissance, profitant du déchet plus important de son adversaire. Impérial sur sa mise en jeu, il a breaké deux fois dans chacune des deux manches suivantes pour virer en tête.

Dans une quatrième manche enfin serrée entre les deux joueurs, "Nole" a opposé une vraie résistance au Murcien. Mais ce dernier a finalement été le premier à prendre la mise en jeu adverse, au meilleur moment, pour conclure la partie sur sa première opportunité.

(Reportage de Shrivathsa Sridhar et Ian Ransom, version française Vincent Daheron)