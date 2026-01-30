Tennis-Alcaraz résiste à Zverev et se qualifie pour sa première finale de l'Open d'Australie

L'Espagnol Carlos Alcaraz, un temps diminué physiquement, a résisté vendredi au retour de l'Allemand Alexander Zverev pour rejoindre sa première finale de l'Open d'Australie après une bataille de 5h27 (6-4, 7-6 5 , 6-7 3 , 6-7 4 , 7-5).

Le numéro un mondial retrouvera dimanche en finale l'Italien Jannik Sinner, double tenant du titre, ou le Serbe Novak Djokovic.

Présent pour la première fois en demi-finale de l'Open d'Australie, Carlos Alcaraz avait pris le meilleur départ en empochant les deux premières manches. Mais le Murcien de 22 ans a semblé touché physiquement en fin de troisième set, demandant un temps mort médical avant la perte de cette manche au tie-break.

Alexander Zverev, fortement agacé lors de l'interruption médicale, a également remporté le quatrième set au tie-break pour pousser son adversaire dans une manche décisive.

Le numéro trois mondial a breaké d'entrée puis servi pour le gain du match, moment choisi par Carlos Alcaraz pour reprendre le match à son compte. Il a débreaké puis conclu la partie sur sa première balle de match, à nouveau sur le service de l'Allemand.

Vainqueur à deux reprises de Roland-Garros, de Wimbledon et de l'US Open, Carlos Alcaraz, qui s'est séparé récemment de son entraîneur historique Juan Carlos Ferrero, aura l'occasion dimanche de devenir le plus jeune homme à réaliser le Grand Chelem en carrière.

De son côté, Alexander Zverev, finaliste sortant, ne remportera pas son premier titre du Grand Chelem.

(Reportage de Shrivathsa Sridhar, version française Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault)