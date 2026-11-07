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Tenerife va aider la fille de Jesús de Miguel
information fournie par So Foot 07/11/2026 à 20:08

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Tenerife va aider la fille de Jesús de Miguel

Tenerife va aider la fille de Jesús de Miguel

La grande famille du football. Quelques jours après le terrible drame et la mort de Jesús de Miguel lors d’une rencontre de championnat, l’heure est au recueillement. Encore sous le choc, son club de Tenerife a d’ores et déjà annoncé qu’il soutiendrait financièrement la fille de son joueur jusqu’à sa majorité , comme le rapporte The Athletic .

Un soutien « au-delà des obligations »

« Notre intention est d’accompagner cette jeune fille et de veiller à ce que toute la famille de Tenerife la soutienne. Nous voulons être à ses côtés au moins jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge adulte. Nous apporterons le soutien maximal possible à tous les égards, au-delà de ce que la loi nous oblige à fournir », a déclaré Antonio Manuel Porro Granados, le président du club.…

OC pour SOFOOT.com

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