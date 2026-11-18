( AFP / PATRICK T. FALLON )

Le géant technologique chinois Tencent a publié mercredi un chiffre d’affaires dont la croissance a ralenti au troisième trimestre, tandis qu'il poursuit d’importants investissements dans l’intelligence artificielle.

Au troisième trimestre 2026, le chiffre d’affaires s’est élevé à 207,3 milliards de yuans (31,1 milliards de dollars), en hausse de 8 % sur un an — soit un ralentissement par rapport aux 11 % du trimestre précédent. Il est inférieur aux prévisions des analystes de Bloomberg, qui tablaient sur 210,5 milliards de yuans.

Le bénéfice net trimestriel a augmenté de près de 1 % sur un an pour atteindre 63,6 milliards de yuans (9,5 milliards de dollars), dépassant les prévisions de 57,6 milliards de yuans.

Ces résultats tombent à un moment où les investisseurs s’inquiètent de savoir quand les sommes astronomiques dépensées dans le monde pour le développement de l’IA commenceront à porter leurs fruits – inquiétudes exacerbées par un scandale d’espionnage qui vient d'éclabousser le géant américain des puces électroniques Nvidia.

Basé à Shenzhen, Tencent est le développeur et l’opérateur de la méga‑application omniprésente WeChat en Chine.

Tencent s’est aussi imposé ces dernières années parmi les principaux acteurs du secteur de l’IA dans le pays.

Avant la publication des résultats de la société, les analystes de Bloomberg Intelligence ont indiqué que Tencent faisait face à "des coûts croissants d’investissement en IA".

"La focalisation accrue de l’entreprise sur l’IA ne générera pas de bénéfices supplémentaires cette année, les coûts croissants liés à l’IA (...) devant peser sur la marge et la trésorerie, alors qu’elle reste dans une phase d’investissements intensifs", ont-ils ajouté.

Tencent, qui détient le développeur de titres d’e-sport extrêmement populaires comme "League of Legends", dispose d’activités importantes dans d’autres domaines, allant de l’informatique en nuage de cloud au divertissement.

Comme les autres géants technologiques chinois Baidu et Alibaba, l’entreprise a accru ses dépenses dans les produits d’IA ces dernières années.

Son fondateur, Pony Ma, a comparé plus tôt cette année les précédents efforts de Tencent en matière d’IA à un navire "plein de fuites".

Et d'ajouter : "Nous espérons tout de même que le navire pourra naviguer plus vite".