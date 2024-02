information fournie par So Foot • 20/02/2024 à 14:06

Temps mort pour l'arbitrage français

Le week-end de Ligue 1 a été particulièrement marqué par les polémiques autour de l'arbitrage. Alors que les responsables se mènent une guerre ouverte, les hommes en noir sont les principales cibles de critiques de la part des acteurs de l'élite et pourraient voir d'autres mesures entrer en vigueur pour les plomber encore davantage.

Le coup de sifflet final avait à peine retenti, vendredi sur le coup de 23 heures, dans l’enceinte d’un Groupama Stadium en fête, que Jean-Pierre Rivère s’est rué sur Clément Turpin pour exprimer son mécontentement. Après la défaite de son équipe à Lyon (1-0), le président de l’OGC Nice a vociféré à quelques centimètres du visage de l’arbitre de la rencontre avant de s’épancher auprès de tous ceux qui voulaient bien l’entendre. « À un moment, il faut qu’il se remette en question. J’aimerais qu’il s’explique, mais il est intouchable » , soufflait-il notamment au micro de Prime Video. Si ce « il » visait directement Clément Turpin, c’est l’ensemble de l’arbitrage français qui a dû se planquer. Surtout que cet événement, survenu moins d’une semaine après le carton rouge sévère de Dante face à Monaco (2-3), ne faisait que lancer un week-end de tension en Ligue 1.

Une VAR malade

Alors que le niveau de jeu du championnat s’est quelque peu rehaussé ces dernières semaines, celui des hommes en noir est remis en cause depuis le passage à la nouvelle année. Ce dimanche, Benoît Millot a été pris pour cible, soupçonné d’avoir oublié d’expulser le Rémois Joseph Okumu face à Lens et laissant Franck Haise « sans voix » . Quelques heures plus tard, Pierre-Lees Melou, tout sourire, savourait la victoire du Stade brestois contre l’Olympique de Marseille en remerciant la VAR de ne pas avoir relevé son contact avec Iliman Ndiaye dans la surface bretonne.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com