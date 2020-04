Temps de travail : Bruno Retailleau réclame un "surcroit d'effort" après le confinement

La question avait été mise sur la table pour le Medef, qui avait ensuite

Bruno Retailleau, en août 2019 ( AFP / SEBASTIEN SALOM-GOMIS )

Travailler plus après la crise. La question avait suscité un vif débat la semaine dernière alors que la paralysie de l'activité liée au Covid-19 fait craindre des conséquences économiques majeures. Bruno Retailleau estime lui que les inconvénients du confinement pour freiner l'épidémie devenaient "supérieurs aux bénéfices", craignant un "décrochement" de l'économie française. Même si le confinement "fonctionne" en permettant de "freiner l'épidémie", aujourd'hui "les inconvénients du confinement deviennent supérieurs aux bénéfices que l'on peut en attendre", a affirmé le chef de file des Républicains dans les colonnes des Echos .

Quant à la question de savoir s'il fallait revenir sur la réduction du temps de travail, le chef de file des Républicains répond "Oui, à la fois pour améliorer notre richesse nationale et le salaire des Français". "Ce débat est encore prématuré parce qu'il ne faut pas se perdre dans des querelles qui détournent du combat contre l'épidémie, mais le moment viendra où, si nous voulons rebondir, nous n'aurons d'autre choix que le sursaut. Je ne connais pas dans l'Histoire de cas où on puisse traverser une épreuve et s'en relever sans un surcroît d'effort", affirme t-il.

Croissance, déficit public et dette publique pour la France, de 2010 aux estimations pour 2020 ( AFP / )

"Rien ne serait pire que de nous laisser aller aux mensonges qui ont trompé les Français depuis trente ans. On leur a fait croire qu'en travaillant moins, nous pouvions garder à la fois les standards sociaux auxquels nous sommes à juste titre attachés et notre niveau de vie. Depuis 2000, notre richesse par habitant par rapport aux Allemands a diminué de 13 %. Nous sommes sur le chemin de l'appauvrissement collectif", estime t-il.

Sur le plan économique, "l'arrêt de l'économie aura un impact énorme et durable" et "parce que nous aurons déconfiné tardivement sans avoir anticipé les conditions du déconfinement, l'écart va se creuser avec d'autres pays, dont les entreprises seront prêtes à redémarrer avant les nôtres", a-t-il averti. C'est pourquoi "cette épidémie risque d'accentuer notre décrochement", selon lui.