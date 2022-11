Temps additionnel au Mondial : de nombreuses minutes de bonheur en plus

C'est un détail qui n'a échappé à personne : les arbitres accordent beaucoup de temps additionnel depuis le coup d'envoi du Mondial 2022. Une tendance que l'on doit à la volonté de la FIFA de compenser au mieux les pertes de temps, et dont on ne peut que se réjouir.

La Coupe du monde 2022 vient tout juste de débuter, mais un record a d'ores et déjà été battu. Ce lundi, le match entre l'Angleterre et l'Iran (6-2) a duré... 117 minutes et 16 secondes, devenant la plus longue rencontre de l'histoire du Mondial (hors prolongation) depuis qu'Opta en collecte les données, c'est-à-dire 1966. Aux quatorze minutes de temps additionnel accolées en fin de premier acte, après le KO subi par le gardien persan Alireza Beiranvand, se sont en effet ajoutées treize minutes de rab avant le coup de sifflet final, ce qui a permis à Mehdi Taremi d'inscrire, sur un penalty accordé grâce à la VAR, un but très tardif (90+13). Un cas isolé ? Loin de là, car les deux autres parties de la journée, Sénégal-Pays-Bas (0-2) et États-Unis-Pays de Galles (1-1) ont également eu droit à une belle rallonge, le coup de sifflet final ayant à chaque fois eu lieu au-delà de la 90+10.

4 - The four single halves with the most stoppage time on record (since 1966) in a single #WorldCup match have all been today: #ENGIRN 1st half (14:08) #ENGIRN 2nd half (13:08) #USAWAL 2nd half (10:34) #SENNED 2nd half (10:03)Prolonged.

"Une célébration prend normalement une minute, une minute et demie. Donc avec trois buts marqués, vous perdez cinq ou six minutes." Pierluigi Collina, à ESPN

