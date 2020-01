Temple endommagé au Pérou : cinq touristes, dont une Française, expulsés en Bolivie

Un manque de respect. Six touristes étrangers ont été arrêtés au Pérou pour être entrés dans des secteurs interdits du Machu Picchu et avoir endommagé le Temple du Soleil qui fait partie du célèbre site archéologique inca, a annoncé la police lundi.Ces touristes, quatre hommes et deux femmes venant du Brésil, d'Argentine, de France et du Chili, ont été interpellés dimanche dans le Temple du Soleil par les gardiens du site et des policiers.Cinq d'entre eux, dont la touriste Française, ont été expulsés en Bolivie et le sixième, d'origine argentine, sera jugé dans le pays pour « extraction illégale d'un bien culturel », a annoncé en fin de journée la police. L'homme de 28 ans a reconnu avoir déplacé une pierre d'un mur du Temple du Soleil, qui a finalement chuté et a endommagé le sol de l'édifice.Libéré sous cautionIl a expliqué avoir provoqué la chute de la pierre sans le vouloir, en prenant appui sur un mur, ce qui est interdit sur le site, rappelle la police. Mardi, à l'issue une audience préliminaire, il a été laissé libre après le paiement d'une caution de 910 dollars (815 euros) et devra demeurer au Pérou jusqu'à son procès.« Les six touristes sont en état d'arrestation et font l'objet d'une enquête du Parquet pour atteinte présumée au patrimoine culturel », avait déclaré un peu plus tôt le colonel Wilbert Leyva, chef de la police pour le département de Cusco, dans le centre du Pérou, où se trouve le Machu Picchu.Ils risquent au moins 4 ans de prisonLa loi péruvienne prévoit des peines d'au moins quatre ans de prison pour toute personne qui endommage le patrimoine culturel national. Selon les autorités, ils avaient pénétré illégalement sur le site samedi, sans payer le droit d'entrée, et s'étaient cachés pour passer la nuit sur place.En plus d'être entrés dans des secteurs interdits et d'avoir causé des dégâts, les touristes sont soupçonnés d'avoir ...