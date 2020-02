Tempête : quatre départements placés en vigilance orange par Météo-France

Une tempête en chasse une autre dans l'Hexagone. Alors que la tempête Ciara a balayé une partie du pays, cette semaine, la tempête Inès est attendue dans le Nord-Ouest. À partir de jeudi matin à 8 heures et jusqu'à 16 heures au moins, Météo-France a donc placé le Calvados et la Manche en alerte orange vents violents, et, dans le même temps, la Seine-Maritime, la Somme et la Manche en vigilance orange vagues et submersion.D'après l'organisme météorologique, la tempête Inès se trouve actuellement sur l'Atlantique Nord, au large des îles britanniques. L'agence précise que la tempête s'annonce « de courte durée mais avec des vents suffisamment violents pour occasionner des dégâts significatifs ». « Associé à la tempête Inès, un premier passage pluvieux et venteux circulera demain matin par le nord-ouest, avec des rafales de sud-ouest de l'ordre de 80 à 90 km/h. À partir de la fin de matinée, un second passage perturbé, du fait de son caractère instable, va générer un renforcement du vent plus important. Les rafales s'orienteront à l'ouest et seront de l'ordre de 90 à 110 km/h dans les terres, avec des pointes pouvant atteindre 110 à 130 km/h sur le littoral et les caps exposés du Cotentin », explique l'agence. D'après elle, « les départements limitrophes sont en vigilance jaune, avec des rafales de 90 km/h dans les terres et des pointes pouvant atteindre 100 km/h ».Lire aussi Grâce à Ciara, les éoliennes...