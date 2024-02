Tempête Louis: un automobiliste mort noyé, 90.000 foyers sans électricité

La tempête Louis a balayé la France jeudi, provoquant la mort d'un automobiliste noyé dans sa voiture dans les Deux-Sèvres et obligeant la SNCF à suspendre des trains par précaution ( AFP / LOIC VENANCE )

Avec des vents dépassant les 100 km/h et des pluies diluviennes, la tempête Louis a balayé la France jeudi, provoquant la mort d'un automobiliste noyé dans sa voiture dans les Deux-Sèvres et plongeant dans le noir 90.000 foyers.

Il s'agit de la plus grosse tempête depuis le début de l'année, mais elle est d'une intensité moindre que Ciaran et Domingos qui avaient provoqué la mort de trois personnes et privé plus d'un million de foyers d'électricité, surtout en Bretagne, début novembre.

Pour l'heure, le nombre de foyers plongés dans le noir se chiffre plutôt en dizaine de milliers, 90.000 "sur une grande partie nord de la France", a annoncé le gestionnaire du réseau de distribution Enedis jeudi dans un point sur la situation à 18H30.

Dans les Deux-Sèvres, placées en début de journée en vigilance orange pour pluie-inondations et qui le sont toujours pour crues jusqu'à vendredi inclus, un homme de 52 ans s'est retrouvé piégé dans sa voiture après avoir emprunté une route barrée à hauteur de Saint-Georges-de-Noisné, ont indiqué les pompiers.

"A 13H00, l'homme s'est engagé sur le pont et le fort courant l'a emmené dans la rivière. Sa voiture a été retrouvée une centaine de mètres plus tard bloquée dans les arbres. Piégé à l'intérieur, l'homme est mort noyé", ont-ils précisé.

En Dordogne, un arbre est tombé vers 16H00 sur la voiture d'un couple de sexagénaires alors qu'ils étaient à l'arrêt à un feu rouge de travaux, dans la commune du Buisson-de-Cadouin, ont indiqué les pompiers.

Le conducteur et sa femme sont indemnes. Un bûcheron est arrivé et a coupé les branches qui les empêchaient de sortir du véhicule.

- Un tronçon du périphérique nantais inondé -

Vendredi, un seul autre département restera en vigilance orange, la Seine-et-Marne, elle aussi pour crues, selon le dernier bulletin de suivi de Météo-France à 19H00.

L'organisme public a en revanche annoncé la levée vendredi de la vigilance orange pour vent violent qui concernait encore 22 départements jeudi en début de soirée, essentiellement dans le nord de la France.

Par précaution, la SNCF a décidé de suspendre jeudi la circulation de trains dans les Hauts-de-France, en Bretagne, en Normandie et en Nouvelle-Aquitaine, pour "garantir la sécurité de tous". Des arbres sont tombés sur les voies et des caténaires.

A Nantes, un tronçon du périphérique Est a été coupé pour inondation, indique Bison Futé.

Dans le sillage de la tempête, "des pluies marquées, accompagnées de violentes rafales, se produisent sur une large moitié nord du pays, plus particulièrement sur les départements placés en vigilance orange", selon Météo-France qui prévoit également des violentes rafales au pied des Pyrénées.

Vendredi, le temps restera agité de la Manche et la frontière belge jusqu'à l'Auvergne et l'ouest des Pyrénées.

Sous un ciel très encombré, les pluies ou averses seront nombreuses, localement orageuses près des côtes, donnant de la neige à partir de 700 à 800 m d'altitude sur le Massif-Central et les Pyrénées.

Le vent d'ouest à sud-ouest soufflera en rafales jusqu'à 60 à 70 km/h dans les terres, 80 à 90 km/h localement, 100 km/h près des côtes de la Manche et de l'Atlantique.