Tempête Gloria : vigilance rouge pour les Pyrénées-Orientales et l'Aude

La tempête Gloria continue de sévir dans le sud du pays. Deux départements sont désormais en vigilance rouge (niveau 4 sur 4) en raison de différents risques météorologiques.Pyrénées-Orientales et Aude en alerte maximale. Météo France a placé ces deux départements en vigilance rouge. L'Aude est en vigilance à cause des fortes pluies et du risque d'inondations. La situation est la même dans les Pyrénées-Orientales. S'y ajoute un fort risque d'avalanches. Un cours d'eau en rouge. La préfecture des Pyrénées-Orientales a également placé L'Agly en « vigilance rouge crue », au nord de Perpignan. VIDÉO. Tempête Gloria : alerte maximale dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales Plus de deux mois de pluie depuis lundi. Les fortes pluies vont se poursuivre jusqu'à jeudi matin. Depuis lundi, ce sont l'équivalent de plus de deux mois de précipitations qui sont tombés par endroits. Les 200 mm, soit 200 litres par mètre carré, sont déjà atteints dans certaines zones. D'ici la fin de cette tempête, Météo France attend localement jusqu'à 350 mm, soit 350 litres par mètre carré. Épisode méditerranéen Les Pyrénées Orientales et l'Aude sont en #vigilanceOrange: Pluie-inondation Avalanches et inondation (pour l'Agly)De très forts cumuls de pluie sont déjà observés. L'épisode devrait se poursuivre jusqu'à jeudi midi.nullhttps://t.co/Y6m9XDwASu pic.twitter.com/jknc6hPJW2-- Météo-France (@meteofrance) January 22, 2020Des cours d'eau en crue. De tels niveaux de précipitations en un temps si bref provoquent l'élévation de plusieurs cours d'eau. Vigicrues, l'organisme en charge de la surveillance du niveau des cours d'eau, avertit que « le Tech, la Têt, l'Agly et l'Aude amont » ont commencé à déborder. La Tet en crue à Perpignan ce mercredi à 8h pic.twitter.com/72F3lOzmAg-- France Bleu Roussillon (@bleuroussillon) January 22, 2020 Les abords de l'Agly devraient subir les ...