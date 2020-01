Tempête Gloria : transports perturbés et coupures de courant dans les Pyrénées-Orientales

La tempête Gloria qui touche les Pyrénées-Orientales depuis lundi cause de premiers dégâts et de premières perturbations. Ce sont principalement les transports qui sont concernés.Plusieurs routes sont touchées par des fermetures. L'autoroute A9 est notamment coupée au Perthus en direction de l'Espagne. null La couche de neige est épaisse au Perthus ce mardi matin. L'autoroute #A9 est temporairement coupée après Perpignan en direction de l'Espagne. (photo via Météo Catalunya Nord sur Facebook) pic.twitter.com/nFadXdOzL0-- Météo Villes (@Meteovilles) January 21, 2020La préfecture de département explique que la RD914 est impraticable entre Banyuls-sur-Mer et Cerbère. Sur la RN116 et la RN22, la circulation est difficile par endroits et nécessite d'avoir les équipements spéciaux. Plusieurs axes sont interdits aux poids lourds.France bleu explique que la circulation des trains est perturbée depuis Perpignan. Le transport scolaire est suspendu dans plusieurs zones.Enfin, environ 1500 foyers sont privés d'électricité en raison des chutes de neige. De belles images de #olette 600m #neige #conflent #PyreneesOrientales #catalunyanord #324eltemps Partenariat @Meteo_Pyrenees avecVivre en Cerdagne et Capcir - Max d'Olette pic.twitter.com/6uNOZBGApe-- Météo Pyrénées (@Meteo_Pyrenees) January 21, 2020 Les intempéries liées à la tempête Gloria vont se poursuivre jusqu'à jeudi. Ce mardi, la limite entre la pluie et la neige remontre progressivement vers 1200-1400 m d'altitude, d'après Météo France.LIRE AUSSI > Météo : gros coup de pression (atmosphérique) sur la France, plusieurs records battusMercredi matin, les précipitations vont s'intensifier. En 48 heures, l'organisme météorologique attend par endroits jusqu'à 200 mm à 350 mm d'eau, soit 200 à 350 litres par mètre carré. De tels cumuls sont susceptibles de provoquer des inondations. Les Pyrénées-Orientales restent donc en vigilance orange (niveau ...