Tempête Gloria : la vigilance rouge maintenue, mais le pic de crue est passé

Les graves intempéries qui touchent le sud de la France se poursuivent. Quatre départements restent ce jeudi en alerte en raison des inondations.Alerte rouge maintenue. La vigilance rouge aux inondations (niveau 4 sur 4) reste en vigueur dans les Pyrénées-Orientales et l'Aude. L'alerte orange (niveau 3 sur 4) a pris fin dans l'Ariège et la Haute-Garonne à 10 heures. Météo France Nouvelles pluies pour un cumul allant jusqu'à l'équivalent de cinq mois en trois jours. Après une relative accalmie, de nouvelles pluies se produisent ce jeudi matin sur les régions en alerte. Le niveau des cours d'eau en crue pourrait repartir à la hausse. Cependant, les précipitations devraient cesser à partir du milieu d'après-midi.Depuis lundi, Météo France estime que certaines zones auront reçu en 72 heures jusqu'à 400 mm de pluie, voire un peu plus, soit 400 litres par mètre carré. Ceci correspond à l'équivalent de quatre à cinq mois de précipitations.Cours d'eau saturés et risque de rupture de digues. L'Agly et l'Aude sont les deux cours d'eau en alerte rouge. Vigicrues, l'organisme en charge du suivi des cours d'eau, explique que les sols sont « saturés ». Par ailleurs, « un risque de rupture existe sur les digues Agly-Plaine de la Salanque ».À Carcassonne, dans l'Aude, le pic de crue a été atteint à 22h30 mercredi, provoquant de nombreuses inondations d'habitations et des fermetures de routes. La situation est semblable à Limoux. #Carcassonne #Inondations pic.twitter.com/XSkyADWIBk-- Météo Pyrénées (@Meteo_Pyrenees) January 22, 2020 Sur les zones en vigilance orange, les niveaux ont commencé à diminuer dans la nuit. Cela concerne notamment la Têt, le Tech et les parties aval de l'Aude.Presque 2000 personnes évacuées. D'après un décompte rapporté par l'AFP, 1500 personnes ont été évacuées dans les Pyrénées-Orientales et plus de 250 dans l'Aude. Dans le Roussillon, 240 personnes ont ...