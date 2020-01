Tempête Gloria : la vigilance rouge levée dans l'Aude, 11 morts en Espagne

La vigilance rouge a été levée jeudi en fin d'après-midi dans l'Aude, par Météo France. Désormais l'Aude et les Pyrénées-Orientales sont en vigilance orange (niveau 3 sur 4) pour inondations. Meteo France Jusqu'à l'équivalent de cinq mois de pluies en trois jours. Après une relative accalmie, de nouvelles pluies sont tombées jeudi matin sur les régions en alerte. Le niveau de certains cours d'eau en crue est alors reparti à la hausse. Les précipitations devaient diminuer dans l'après-midi.. En ce moment nullnull Les fortes pluies orageuses sont sur le point de quitter le #Roussillon, mettant fin à l'épisode débuté lundi.La vigilance #inondations liée au gonflement des cours d'eau est cependant toujours en cours.#Episodemediterraneen #Glorianullhttps://t.co/KA0Ij27Eea pic.twitter.com/5dw9jP4Ns3-- VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) January 23, 2020Depuis lundi, Météo France estime que certaines zones auront reçu en 72 heures jusqu'à 400 mm de pluie, voire un peu plus, soit 400 litres par mètre carré. Ce qui correspond à l'équivalent de quatre à cinq mois de précipitations. Ce tableau récapitule les cumuls entre mardi 10 heures et ce jeudi 10 heures. Cumuls de #pluie ces dernières 48h dans les #PyreneesOrientales. pic.twitter.com/NuF8MZETm3-- Météo-France (@meteofrance) January 23, 2020Cours d'eau saturés. La haute vallée de l'Aude, les basses plaines de l'Aude, l'Agly et la Têt restent en vigilance orange, selon le bulletin établi par Vigicrues jeudi peu avant 19 heures. La décrue devrait être progressive durant la nuit de jeudi à vendredi. À Carcassonne, dans l'Aude, le pic de crue a été atteint à 22h30 mercredi, provoquant de nombreuses inondations d'habitations et des fermetures de routes. La situation est semblable à Limoux. A Quillan, le niveau de l'Aude était à quelques centimètres de son record historique. C'est cette zone qui est particulièrement sous surveillance ...