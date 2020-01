Tempête Gloria : des centaines d'habitants évacués dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales

L'essentiel :La tempête Gloria a déjà fait six morts en Espagne.Météo France a placé mercredi après-midi deux départements en vigilance rouge : l'Aude et les Pyrénées-Orientales. La Haute-Garonne et l'Ariège étaient en alerte orange dans la soirée.Les précipitations devraient se poursuivre jusque jeudi en fin de matinée.L'Agly et la Haute vallée de l'Aude sont en alerte rouge en raison d'un « risque de crue majeure ».»Revivez les événements de mercredi : 21 heures. « Je dois partir ». À Saint-Paul-de-Fenouillet, Carm Reynes, qui habite une maison au bord de l'Agly, fait ses valises : « La rivière va rentrer dans ma maison. Je dois partir. J'ai monté mes meubles d'en bas et je vais éteindre le compteur, c'est ce que m'ont dit les pompiers. »20h45. Nuit sur le qui-vive. À Argelès-sur-Mer, la Massane, qui traverse la localité est aussi sous haute surveillance. Les habitants se préparent, comme Nathalie Pfeffer : « J'ai monté mon canapé, j'ai mis les agglos, j'ai mis tout ce qu'il faut et après on verra, s'il faut sortir je sortirai. » « J'irai dormir à l'hôtel », explique-t-elle à l'AFP.20 heures. Des centaines d'évacuations. Quelque 1 500 habitants ont été évacués mercredi dans les Pyrénées-Orientales et quelques dizaines dans l'Aude, selon l'AFP.19h40. Les transports scolaires suspendus. Dans les deux départements en vigilance rouge, les transports scolaires ont été suspendus pour jeudi. Et les services de l'Etat demandent aux parents de ne pas amener leur enfant à l'école, au collège et au lycée.19h30. La Haute-Garonne et l'Ariège sont placés en vigilance orange inondation, par Météo France. Sur l'Hers Vif, « la hausse des niveaux est importante et rapide et atteint des niveaux dommageables. Sur l'Ariège la hausse restera limitée », selon Vigicrues. L'#Agly et la haute vallée de l'#Aude restent placés en alerte rouge. La vallée centrale de ...