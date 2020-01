Tempête Gloria : «Cette fois, on a eu le temps de s'organiser»

Au bout de trois épuisantes journées et autant de nuits, les riverains des fleuves côtiers des Pyrénées-Orientales (Agly, Tech, Têt) puis de l'Aude (Aude, Réar) ont pu respirer à nouveau jeudi soir alors que la vigilance orange était maintenue dans les deux départements.Dans la haute vallée de l'Aude, secteur le plus touché par le déluge (400 mm de pluie, sans compter la fonte des neiges), le fleuve boueux et glacé s'est invité dans le quartier de Flassain à Limoux, après avoir martyrisé en amont, les communes d'Axat, Quillan et Couiza. C'était mercredi après-midi, au plus fort de la tempête Gloria alors que le département venait de basculer en alerte rouge inondation. « J'ai soixante-trois ans et jamais je n'avais vu ça. A treize heures, l'Aude était dans le jardin et deux heures plus tard dans la maison, pratiquement un mètre ! Je n'ai rien pu faire, sinon bouger la voiture », s'exclame Martine Gleizes, occupée à vider et nettoyer avec une escouade de parents et d'amis. Un peu plus loin, opération pompage chez Bruno Cabannes, alors que le jardin est encore inondé. Et que, dans son lit, l'Aude continue de rouler un débit impressionnant.Des centaines de personnes déplacéesMercredi après-midi, le long de l'Agly en furie, c'est à un repli massif de populations qu'on a assisté. Près de 1500 personnes ont été évacuées dans la bande des cinq cents mètres autour des digues en aval de Rivesaltes, entre Claira et Le Barcarès. Gendarmes et policiers municipaux sillonnent les parcelles pour faire exécuter l'arrêté préfectoral. Dans le ciel, les hélicoptères volent à faible altitude pour repérer en fin de journée les fenêtres allumées, les oublieux et les derniers récalcitrants, sommés de faire leurs bagages dans une ambiance stressante.Ici on veut réduire à néant le risque humain en anticipant, comme dans la vallée de l'Aude. « Entre la crue express d'octobre 2018 et cet ...