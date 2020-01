Tempête Gloria : au moins 12 morts en Espagne, quatre disparus

Douze personnes sont mortes et quatre sont portées disparues après le passage de la tempête Gloria, qui a frappé l'Espagne de dimanche à jeudi. C'est ce qu'a annoncé vendredi le Premier ministre Pedro Sanchez, attribuant ces intempéries extrêmes au changement climatique.Lors d'une visite au salon du tourisme Fitur, à Madrid, le chef du gouvernement a exprimé sa « solidarité avec les familles des douze personnes décédées et des quatre disparus ». Il a souligné que le pays déploie « toutes les ressources matérielles et humaines pour les localiser au plus vite ». LIRE AUSSI > Tempête Gloria : des centaines d'habitants évacués dans l'Aude et les Pyrénées-OrientalesLe précédent bilan, selon les autorités locales, s'établissait à onze morts attribués à la tempête Gloria, qui a frappé surtout l'Est du pays et le littoral méditerranéen.«Plus de pluies en un jour qu'en un an »« La mer s'est avancée de trois kilomètres à l'intérieur des terres dans le Delta de l'Ebre (un parc naturel protégé en Catalogne)», a expliqué Pedro Sanchez. « A certains endroits, il est tombé plus de pluies en un jour que ce qu'on attend pour toute l'année ». Le delta de l'Ebre en Espagne a été particulièrement touché par la tempête Gloria. Le Premier ministre Pedro Sanchez pointe le #changementclimatiquehttps://t.co/oO26On48lQ pic.twitter.com/a6fbxJv2eg-- euronews en français (@euronewsfr) January 24, 2020 « C'est la septième grande tempête que nous connaissons depuis le début de la saison des tempêtes » et elles sont « de plus en plus dévastatrices », a-t-il ajouté pour souligner que l'Espagne est particulièrement exposée au changement climatique.Son gouvernement s'était engagé mardi à présenter un projet de loi de transition énergétique pour lutter contre le réchauffement climatique dans les « 100 premiers jours » de son mandat, soit avant la fin avril.12,5 millions d'euros de ...