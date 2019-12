Tempête Fabien : un violent coup de vent s'abat sur un village du Béarn et détruit plusieurs maisons

Un phénomène d'une intensité rare. Ce dimanche matin, alors que la tempête Fabien faisait rage sur une large partie sud du pays, un violent « front de rafale », a frappé dimanche matin le village béarnais de Serres-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques). Cet énorme coup de vent n'a heureusement pas fait de blessés mais laisse derrière lui une commune largement endommagée, puisqu'une quinzaine de maisons ont été détruites et que 60 habitants environ ont été relogés, a indiqué la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.Le phénomène, très bref et très localisé, est survenu vers 8h30 dans un quartier un peu à l'écart du village de 550 habitants, sur les hauteurs du bassin de Lacq, à 25 kilomètres au nord-ouest de Pau, a-t-on précisé de même source. Dégâts suite à la tornade du 22/12 à Serres Sainte Marie(64)@SO_Pau pic.twitter.com/DSl9YtirvA-- Quentin Top (@Quentin_TOP) December 22, 2019 Il est intervenu en toute fin de passage de la tempête Fabien, qui n'a par ailleurs pas causé de dégâts majeurs dans le département des Pyrénées-Atlantiques, hormis environ 5000 foyers sans électricité dimanche matin. Selon Enedis, ils n'étaient plus que 550 dimanche soir.Les familles regroupées dans la salle des fêtesA Serres-Sainte-Marie, quelques toitures, surtout des parties de toitures, ont été arrachées, des arbres couchés, des pans de mur effondrés dans quelques cas. Les pompiers ont passé l'après-midi à bâcher des toits, analyser les structures, mais dans un premier temps dimanche seul un mur de grange a dû être abattu, une décision devrait être prise sur une maison « très endommagée », selon la préfecture.Quinze familles, soit environ 60 personnes, ont été en fin de journée rassemblées dans la salle des fêtes du village, et toutes avaient une solution de relogement chez la famille ou des proches, a indiqué à l'AFP le sous-préfet de Bayonne Hervé Jonathan, rendu sur place. VIDÉO. La France ...