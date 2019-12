Tempête Fabien : huit départements du Sud-Ouest en alerte

La tempête Fabien va aborder la France par les côtes sud-ouest du pays. Météo France place ainsi 8 départements de cette partie de la France en vigilance orange (niveau 3 sur une échelle de 4) en raison des vents violents, des inondations et du risque de vagues submersives. Trois départements du Sud du pays restent par ailleurs en vigilance orange aux inondations à cause de précédentes intempéries.Les départements concernés. Voici la liste des huit départements en vigilance orange en raison des vents violents : Charente, Charente-Maritime, Dordogne, Gers, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques. Météo France Jusqu'à 140 km/h. La tempête va arriver à partir de la fin d'après-midi. L'alerte de Météo France court à partir de 18 heures. Le pic sera atteint en milieu de nuit. «Les rafales attendues sont de 100 km/h à 120 km/h dans l'intérieur des terres, pouvant atteindre 130 km/h à 140 km/h près des côtes, voire un peu plus en bord de mer, avec un maximum entre 22 heures et 4 heures», précise l'organisme météorologique. «Ces violentes rafales touchent d'abord la Charente-Maritime et la Gironde, puis s'étendent vers les Landes, la Dordogne et le Lot-et-Garonne pour atteindre le Gers et les Pyrénées-Atlantiques en milieu de nuit.»Des rafales de 120 km/h à 140 km/h sont également attendues en Corse, localement 160 km/h. Jusqu'à dimanche après-midi, l'ensemble du pays sera concerné par des vents violents, comme le montre cette carte de Météo France. Météo France Violentes vagues sur les côtes. La Gironde est en vigilance orange à cause du risque de vagues submersives. La zone du bassin d'Arcachon est particulièrement exposée. Toute la façade atlantique est par ailleurs en vigilance jaune (niveau 2 sur 4) pour la même raison ainsi que la Corse-du-Sud. Encore des crues. Bouches-du-Rhône, Gard et Vaucluse restent en vigilance orange pour des inondations après de ...