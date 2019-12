Tempête Fabien et inondations en Corse : 15 départements en alerte pour vents violents et pluie

La situation n'était déjà pas bonne en Corse, en raison d'intempéries survenues ces derniers jours. L'île de Beauté est d'ailleurs placée en vigilance orange aux inondations, parmi une quinzaine de départements exposés à des vents violents, des inondations et un risque de vagues submersives (lire ci-dessous).Plusieurs routes sont désormais inondées et coupées aux abords d'Ajaccio ce samedi. L'aéroport de la ville a été fermé. La préfecture de Corse-du-Sud recommande d'éviter les déplacements alors que Météo France parle de « crues exceptionnelles ». La préfecture évoque quant à elle une crue historique qui, statistiquement, ne se produit qu'une fois tous les cent ans en moyenne. Les pistes de l'aéroport d'Ajaccio submergées par la crue de la Gravona. "L'eau est passée par dessus les digues. On est sur un cas de crue centennale", a indiqué ce samedi Alain Charrier, secrétaire général de la préfecture de Corse-du-Sud. Photo: Sécurité civile pic.twitter.com/lneAn2BixR-- Corse-Matin (@Corse_Matin) December 21, 2019 Par ailleurs, le marché de Noël d'Ajaccio a fermé à 15 heures. A Ocana, à quelques kilomètres de la ville, les inondations sont spectaculaires. Le village d'Ocana est touché par des inondations pic.twitter.com/CraS4fvN6H-- Corse-Matin (@Corse_Matin) December 21, 2019 Les cumuls de pluie attendus d'ici à dimanche sont de l'ordre de 50-80 mm, soit 80 litres par mètre carré, et jusqu'à 120-140 mm sur les reliefs, soit jusqu'à 140 litres par mètre carré, ce qui, selon Météo France, « va aggraver la situation ».La tempête Fabien aborde la France par les côtes sud-ouestMétéo France a augmenté ce samedi matin le nombre de départements en vigilance orange (niveau 3 sur une échelle de 4) en raison des vents violents, des inondations et du risque de vagues submersives. Ils sont désormais 15.Trois départements du Sud du pays restent par ailleurs en vigilance ...