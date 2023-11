Tempête Ciaran: plusieurs départements du nord-ouest en alerte maximale

Pluie à Arcachon (Gironde), avant l'arrivée sur l'ouest de la France de la tempête Ciaran, le 1er novembre 2023 ( AFP / Philippe LOPEZ )

Un gros quart nord-ouest de la France s'apprête à affronter à partir de mercredi soir, avec trois départements en vigilance rouge, la "très forte tempête automnale" Ciaran, qui touchera également le Royaume-Uni.

Les rafales, associées à de fortes pluies, pourraient atteindre 170 km/h sur les caps les plus exposés en Bretagne et dans le Cotentin.

Dès mercredi minuit et jusqu'à jeudi 10h, le Finistère, les Côtes-d'Armor et la Manche seront placés en vigilance rouge vent, soit le niveau maximal d'alerte, a annoncé Météo-France.

Les deux premiers sont également placés en vigilance orange pour "pluie-inondation" et "vagues-submersion". La Manche passe en orange pour "vagues-submersion".

Dix-sept départements au total seront placés en vigilance orange pour vagues-submersion, vent ou pluie-inondation, ajoute Météo-France.

Ces départements sont situés dans une zone allant de la Gironde jusqu'aux Hauts de France (Nord, Pas-de-Calais, Somme, Oise), en passant par la Bretagne et la Normandie.

Outre les vents, Météo-France, dans son dernier bulletin mercredi à 10H00, s'inquiète d'un "épisode pluvieux donnant d'importantes quantités de précipitations en peu de temps sur des sols déjà saturés", avec notamment de possibles chutes d'arbres.

L'agence météorologique prévient également que la tempête va susciter un "phénomène vagues-submersions remarquable (...) Le déferlement de grosses et puissantes vagues, associé à des niveaux marins relativement élevés, nécessite une vigilance toute particulière".

Ces vagues-submersions, qui pourraient atteindre 8 à 10 m selon les secteurs, a rappelé la Préfecture maritime, s'avèrent particulièrement dévastatrices sur le littoral où des promeneurs imprudents sont régulièrement emportés.

Outre les recommandations de prudence des autorités, professionnels comme particuliers s'efforcent de protéger au mieux leurs biens et équipements.

- Ostréiculteurs inquiets -

Pluie et vent à Arcachon (Gironde), avant l'arrivée sur l'ouest de la France de la tempête Ciaran, le 1er novembre 2023 ( AFP / Philippe LOPEZ )

Dans le banc d'Arguin, langue de sable longue de quatre kilomètres à l'entrée du Bassin d'Arcachon, naturalistes et ostréicultures sont en alerte. La Gironde est placée en vigilance orange pour vague-submersion à partir de jeudi et cette réserve naturelle a déjà été fortement malmenée avec les deux tempêtes Aline et Céline depuis le 20 octobre.

Pour Olivier Laban, président du comité régional de conchyliculture, il ne reste plus qu'à "courber l'échine, croiser les doigts pour que ça passe un peu plus à l'est, au nord ou au sud, et surtout espérer que les conditions soient moins difficiles qu'annoncées".

Concernant les transports, la SNCF a annoncé la suspension dans le nord-ouest (Bretagne, Pays de la Loire, Normandie et Centre-Val-de-Loire, ainsi que dans les Hauts-de-France) de tous les TER et d'une partie des TGV jusqu'à vendredi matin.

Eurostar a également indiqué à l’AFP recommander aux voyageurs qui le peuvent de repousser leur déplacement jeudi, notamment pour ceux en correspondance. La compagnie prévoit des retards dus à des restrictions de vitesse.

L'aéroport de Brest Bretagne sera quant à lui fermé de mercredi 17h00 à jeudi 9h30. Celui de Quimper a fermé dès mercredi matin pour 24h. Les liaisons par bateau avec les îles seront très perturbées, voire totalement suspendues.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé que 3.200 pompiers seront mobilisés dans les quatre départements bretons (Côtes-d'Armor, Ille-et-Vilaine, Finistère et Morbihan) ainsi que dans la Manche et la Loire-Atlantique.

De son côté, la préfecture maritime de l'Atlantique, dont la compétence s'étend du mont Saint-Michel à la frontière espagnole, a prépositionné à Ouessant le puissant remorqueur "Abeille Bourbon" pour intervenir en cas de difficultés rencontrées par des navires, en particulier dans l'autoroute maritime du rail d'Ouessant.

Ciaran devrait frapper la pointe bretonne avant minuit. Ce premier front sera suivi d'un second, plus puissant, quelques heures plus tard, a indiqué Météo France. Ce dernier progressera vers l'est, touchant d'abord le Finistère et les Côtes d'Armor, puis le Cotentin, avec des rafales jusqu'à 170 km/h.

La Grande-Bretagne se prépare aussi à Ciaran, notamment la pointe sud-ouest et le pays de Galles. L'île anglo-normande de Jersey a quant à elle émis une alerte rouge, les importantes vagues attendues risquant de causer des inondations à marée haute jeudi matin, selon Jersey Met.

Les événements météorologiques extrêmes (cyclones, canicules, inondations, sécheresses…) sont des phénomènes naturels. Mais le réchauffement climatique provoqué par les émissions de gaz à effet de serre générés par l'activité humaine peut les amplifier.

Concernant plus précisément les phénomènes de vagues submersions sur les côtes, ceux-ci risquent de devenir plus dangereux avec la montée du niveau de la mer liée à la fonte des glaces, en particulier lors des tempêtes.