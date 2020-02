Tempête Ciara : 42 départements placés en vigilance orange

Une large partie du pays est secouée par la tempête Ciara, qui génère déjà de « fortes rafales ». Quarante-deux départements sont placés en alerte orange pour vent violent ou vagues-submersion. Les départements concernés sont : Corse-du-Sud (2A), Haute-Corse (2B), Côte-d'Or (21), Doubs (25), Ille-et-Vilaine (35), Haute-Saône (70), Territoire de Belfort (90), Aisne (02), Ardennes (08), Aube (10), Calvados (14), Côtes-d'Armor (22), Eure (27), Eure-et-Loir (28), Finistère (29), Loire-Atlantique (44), Loiret (45), Manche (50), Marne (51), Haute-Marne (52), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Morbihan (56), Moselle (57), Nord (59), Oise (60), Orne (61), Pas-de-Calais (62), Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-Maritime (76), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Somme (80), Vosges (88), Yonne (89), Essonne (91) et Val-d'Oise (95).Lire aussi Tempête Ciara : à quoi faut-il s'attendre ?« Sur le nord-ouest du pays, plusieurs rafales supérieures à 100 km/h ont été observées dans l'intérieur des terres, généralement entre 100 et 130 km/h sur le côtier. On a ainsi mesuré 103 km/h à Lille-Lesquin (59), 109 km/h à Cambrai-Épinoy (59), 108 km/h à Lilliers (62), 102 km/h à Flers (61) et plus ponctuellement 101 km/h à Orly », détaille Météo-France dans son bulletin de 16 heures. En fin d'après-midi, les rafales vont continuer de s'intensifier sur les régions du Nord-Ouest et...