Tempête: 37.000 foyers sans électricité dans le Nord et le Pas-de-Calais, les TER toujours perturbés

Un femme regarde les vagues de la tempête Eunice sur les falaises d'Etretat, le 18 février 2022 en France ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Environ 37.000 foyers étaient toujours privés d'électricité samedi à 11H00 dans le Nord et le Pas-de-Calais, où la circulation des TER restait également suspendue jusqu'en début d'après-midi, après le passage de la tempête Eunice qui a causé d'importants dégâts, selon Enedis et la SNCF.

"Plus de 80% des foyers impactés ont été réalimentés en moins de 24H", mais à 11H00 le courant n'était pas encore rétabli pour 21.000 foyers du Pas-de-Calais et 16.000 du Nord, a précisé le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité dans un communiqué.

Vendredi à 16H00, au plus fort de la tempête, le nombre de foyers concernés avait atteint 170.000 dans l'ensemble des Hauts-de-France, dont 160.000 dans le Nord et le Pas-de-Calais.

"Dès les premières alertes météo, Enedis a pré-mobilisé ses équipes et déclenché sa Force d'Intervention Rapide de l'Électricité (FIRE)" afin de rétablir l'électricité dans les meilleurs délais, souligne le communiqué, mentionnant "1.000 techniciens d'Enedis et salariés d'entreprises partenaires" mobilisés.

Avec des vents à près de 140 km/h à Calais et près de 130 km/h à Lille, la tempête Eunice a fait d'importants dégâts matériels dans les Hauts-de-France et blessé au moins six personnes grièvement et une vingtaine plus légèrement, selon les décomptes des pompiers et des préfectures.

Cet après-midi de tempête a également désorganisé ou mis à l'arrêt tous les modes de transport de la région.

Samedi matin, le trafic est revenu à la normale à l'aéroport de Lille-Lesquin, où de "petits dégâts" devront être réparés au cours des prochains jours selon un responsable, tandis que les ferries circulent normalement au départ de Calais et les TER roulent entre Paris et la Picardie.

Toutes les liaisons TER internes aux Hauts-de-France et les TGV empruntant les lignes classiques pour aller ailleurs qu'à Lille restaient en revanche suspendues samedi matin.

La SNCF fait état de "beaucoup de dégâts" et indique que la circulation doit reprendre progressivement à partir de l'après-midi.

Les TGV fonctionnent quant à eux entre Paris et Lille, Eurostar entre Londres, Paris et Bruxelles, mais pas au-delà, et Thalys entre Paris et Bruxelles, mais pas au-delà, selon la SNCF.