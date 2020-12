Télévision : la publicité ciblée arrive sur TF1 grâce à Orange

TF1 devra recueillir le consentement des utilisateurs pour récolter leurs données de géolocalisation, leurs usages devant la télévision ou encore la typologie de leur foyer.

(illustration) ( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Des publicités axées sur les centres d'intérêt des usagers ? Ce sera bientôt possible sur TF1. La chaîne a annoncé lundi 14 décembre la signature de deux partenariats avec l'opérateur Orange, visant le lancement de ses offres de publicité segmentée en janvier et d'un nouveau service de rediffusion à partir de septembre.

"En s'appuyant sur le savoir-faire technologique d'Orange, TF1 PUB proposera aux annonceurs des offres de publicité ciblée en TV linéaire aux foyers abonnés à la TV d'Orange, sous réserve de leur consentement , dès le 1er janvier 2021", indique un communiqué.

Déjà lancée par France Télévision et annoncée sur Canal+ ou M6 avec l'opérateur Bouygues, la publicité ciblée à la télévision, autorisée par décret en août , doit permettre aux chaînes de lutter à armes égales avec les géants du numérique. Pour avoir accès aux publicités ciblées, il faut recevoir la télévision par une box internet ou une télévision connectée.

Géolocalisation, usages, informations sur le foyer

Les données indispensables au ciblage (géolocalisation, usages TV, typologies de foyers) doivent également faire l'objet d'accords de partage des revenus entre chaînes et opérateurs. Enfin, les opérateurs doivent informer et recueillir le consentement de leurs utilisateurs.

TF1 a également renouvelé "la distribution par Orange de toutes les chaînes du groupe(...) ainsi que les services non linéaires" (rediffusions ou services premium), et a activé sa diffusion en "ultra haute définition", selon son communiqué. Un nouveau service baptisé MYTF1 Pass sera proposé à partir de septembre sous forme d'option aux abonnés d'Orange et leur permettra d'obtenir des rediffusions à la demande "sans interruption publicitaire dans les programmes".