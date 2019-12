Télévision : Disney+ débarque sur Canal+ fin mars

Le service de vidéo à la demande (Svod) de Disney sera distribué en exclusivité par la chaîne Canal + à partir du 31 mars.Selon les Echos, les deux entreprises déjà partenaire depuis une vingtaine d'années ont décidé de resserrer leurs liens pour offrir un service dont l'objectif est de concurrencer le géant Netflix.Lancé aux Etats-Unis début novembre, le Svod de Disney totalise déjà plus de 10 millions d'inscrits. Concrètement lors de son arrivée en France, ce service sera disponible directement via une application dédiée mais aussi sur Canal + qui fera une offre pour ses plates-formes. Orange, SFR, Bouygues Telecom et Iliad devront passer par Canal + pour proposer ce service.« Ce qui est le plus important pour nous c'est de répondre à la demande de futurs consommateurs en leur offrant, localement et de la manière qui corresponde le mieux à leurs habitudes, les contenus qu'ils ont envie de voir », explique Kevin Mayer, le directeur de la division « Direct-to-consumer & International » de Disney. Disney détient un gros catalogue avec les franchises comme Star Wars, Marvel, Lucasfilm et 20th Century Fox ou Pixar. Par ailleurs Canal + va pouvoir continuer à proposer les chaînes National Geographic, Voyage et Fox Play.Le retour en force de CanalPour le moment, le montant des offres en France n'est pas encore connu. Aux Etats-Unis, le service est proposé à 6,99 dollars (6,2 euros) par mois pour accéder à des milliers de films et de nouvelles séries.À terme, Disney espère atteindre 60 à 90 millions d'abonnés dans le monde d'ici la fin septembre 2024. « La France doit avoir une part significative dans ce total », précise le patron de Disney qui estime que ce lancement en France sera « l'évènement culturel de l'année 2020. »Pour Canal +, l'arrivée de Disney signe un peu plus son retour en force. Ces derniers mois, la chaîne propose un accès à Netflix, va pouvoir à nouveau diffuser la Ligue des ...