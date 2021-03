Télétravail : un tiers des entreprises ne l'ont pas mis en place, le gouvernement augmente les contrôles

Le télétravail doit être la règle pour l'ensemble des activités qui le permettent.

Un espace de co-working désert. ( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

Après l'appel du Premier ministre Jean Castex jeudi à pousser "au maximum" le télétravail, le gouvernement a demandé aux préfets des actions pour renforcer le recours à ce mode de travail qui a stagné ces dernières semaines, malgré les consignes. Dimanche, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a rappelé que les entreprises qui ne jouaient pas le jeu s'exposent à des sanctions.

"Quand on dit qu'il faut télétravailler, quand on peut télétravailler, qu'on met en place des contrôles, des mises en demeure, des sanctions qui peuvent exister, tout ça on va l'augmenter", a expliqué Gabriel Attal sur BFMTV . "Il y a eu plusieurs dizaines de mises en demeure qui ont été faites à des entreprises ces dernières semaines", a souligné le porte-parole du gouvernement qui a toutefois précisé que l'Etat souhaitait favoriser le dialogue à la répression. "Quand l'inspection du travail se déplace, c'est évidemment d'abord pour faire de la pédagogie et pour accompagner. Parfois, il y a des personnes qui ne télétravaillent pas parce que leur employeur, de bonne foi, ne s'est pas forcément dit qu'il pouvait les faire télétravailler", a-t-il expliqué.

Alors que, selon une étude de l'Institut Pasteur réalisée en mars 2021, les contaminations au travail représentent 15% des cas identifiés de Covid-19, le télétravail doit être la règle pour l'ensemble des activités qui le permettent . Depuis janvier, les salariés en télétravail à 100% peuvent néanmoins revenir un jour par semaine s'ils le souhaitent. Mais selon le chef du gouvernement, beaucoup d'entreprises "sont encore loin aujourd'hui" de cet objectif.

Les préfets sont donc invités à mettre en place des plans d'action pour "permettre la pleine application des règles". Pour le privé, il pourra s'agir de "contacts plus systématiques avec les entreprises", ou d'actions de sensibilisation "à destination du grand public, des partenaires sociaux et des chambres de commerce", les administrations de l'Etat étant aussi appelées à "intensifier" le télétravail. Il est demandé aux préfets de "faire remonter" les actions envisagées d'ici au 22 mars.

Moins de 20% des salariés en télétravail intégral

Dans un courrier envoyé aux préfets, le gouvernement souligne que les dernières données disponibles "font état d'un niveau de télétravail qui reste inférieur à celui du mois de novembre pour les salariés. Dans la fonction publique, le niveau s'est accru mais demeure encore insuffisant dans certains services déconcentrés".

Le gouvernement s'appuie notamment sur une étude du ministère du Travail, citée par le JDD et menée auprès de 1.300 sociétés, qui révèle qu'un tiers d'entre elles n'ont pas mis en place du télétravail sur des postes pourtant compatibles. L'exécutif s'appuie également sur une autre enquête, réalisée en ligne par Harris Interactive auprès de 1.160 actifs en emploi, qui montre que l'érosion observée entre novembre et janvier a été stoppée mais sans s'inverser.

Selon ce sondage transmis à l' AFP , 35% des actifs ont télétravaillé pendant la semaine du 8 au 14 mars (contre 36% mi-janvier et 41% début novembre) alors même que 58% disent que leur métier peut être exercé en télétravail. Seuls 13% l'ont fait à temps complet, contre 14% en janvier et 20% en novembre. Parmi les actifs pouvant télétravailler facilement, 35% étaient exclusivement en présentiel (comme en janvier). Parmi les salariés du privé pouvant télétravailler, 24% disent n'avoir reçu aucun encouragement au sein de leur entreprise à le faire, en dépit des consignes gouvernementales. Ces dernières sont connues de 87% des actifs et perçues comme "justifiées" et "claires" par plus de 80%.

La difficulté pour le gouvernement et les entreprises est que le sondage fait en même temps état d'une dégradation des indicateurs sur le vécu du télétravail. Ainsi, 48% des salariés (+4 points entre janvier et mars) se sentent isolés et 35% sont parfois angoissés (+4 points aussi) à cause du télétravail.

Depuis des mois, le gouvernement exhorte les entreprises à renforcer le télétravail. Début février, Elisabeth Borne avait reçu certains secteurs (banque, assurance, ingénierie/conseil notamment) désignés comme mauvais élèves. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, avait aussi constaté que le télétravail n'était "pas suffisamment pratiqué" en région parisienne. "A l'automne, il y avait 30% de personnes seulement dans les transports, aujourd'hui, il y en a 55%" (par rapport au trafic antérieur), avait-elle dit.