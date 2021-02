Télétravail en baisse : Elisabeth Borne mobilise les partenaires sociaux

Alors que la ministre du Travail veut renforcer les contrôles, "ce sont les salariés qui demandent à revenir", lui oppose le président du Medef.

Bureaux à La Défense, en novembre 2020. ( AFP / ALAIN JOCARD )

S'inquiétant de la baisse "significative" du télétravail dans certaines branches, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, demande la réunion "sans délai" des instances de dialogue social dans les entreprises pour renforcer le travail à domicile.

Dans un courrier "de mobilisation" envoyé mercredi soir aux organisations syndicales et patronales , Elisabeth Borne leur demande "de veiller à ce que les instances de dialogue social se réunissent sans délai au sein des entreprises pour définir les modalités selon lesquelles la mise en oeuvre du télétravail doit être renforcée", le renforcement du recours effectif au télétravail faisant partie des mesures arrêtées vendredi par l'exécutif pour éviter un nouveau confinement. En cas de manquement, des sanctions pourront être prises , a prévenu le gouvernement.

La ministre rappelle que le télétravail "doit être la règle pour l'ensemble des activités qui le permettent" . Selon le protocole sanitaire national, un retour en présentiel n'est possible qu'un jour par semaine pour les salariés qui en expriment le besoin. Or, une étude réalisée par Harris Interactive pour le ministère montre une "érosion" du recours au télétravail. Selon cette enquête, parmi les actifs pouvant télétravailler facilement, 36% n'ont pas télétravaillé la semaine du 18 au 24 janvier, contre 30% la semaine du 2 au 8 novembre. Et la part de ceux télétravaillant à 100% est passée de 45% en novembre à 30% en janvier.

"Certains secteurs ont connu une baisse particulièrement significative", souligne Elisabeth Borne, qui veut "avoir un échange avec les branches professionnelles concernées dans les tout prochains jours". Selon le ministère, il s'agit par exemple des secteurs banque/assurance, information/communication, audiovisuel, activités juridiques et comptables.

Sur BFM Business mercredi, le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux a argué de son côté que ce sont les salariés qui veulent revenir sur leur lieu de travail. " On voit bien, nous dans les entreprises, ce sont les salariés qui demandent à revenir ", souligne-t-il, expliquant que la "définition du poste 'télétravaillable' est compliquée". "Il peut être 'télétravaillable' du point de vue de l'employeur mais si le salarié est employé dans des conditions qui sont compliquées parce qu'il a un petit appartement, il peut vouloir revenir". "On a beaucoup de demandes en entreprise de gens qui veulent revenir plusieurs jours par semaine", souligne le patron des patrons. "Si les salariés demandent à rentrer parce qu'ils sont en détresse psychologique, on ne va pas refuser évidemment mais j'appelle les entrepreneurs à faire le maximum", a-t-il ajouté.