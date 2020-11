Télétravail : 17% des cadres continuent de travailler en présentiel depuis le reconfinement

Parmi les cadres qui alternent présentiel et télétravail, plus de la moitié (56%) expliquent que c'est leur "entreprise qui ne souhaite pas mettre en place le télétravail à 100%".

Seulement 32% des cadres ont télétravaillé totalement durant les premiers jours du reconfinement, tandis que 17% d'entre eux ont travailler uniquement en présentiel, selon un sondage de Cadremploi réalisé du 6 au 9 novembre et publié mercredi 18 novembre. Quatre cadres sur dix (39%) ont télétravail et activité en présentiel. Et l'entreprise de 3% des cadres a été "contrainte de fermer", indique Cadremploi.

Parmi les cadres qui alternent présentiel et télétravail, plus de la moitié (56%) expliquent que c'est leur "entreprise (qui) ne souhaite pas mettre en place le télétravail à 100%" . Plus d'un tiers (34%) indiquent que leur activité "ne permet pas" une pratique du télétravail cinq jours sur cinq. Et près de deux sur dix (16%) "ne souhaitent pas" eux-mêmes être en télétravail à 100%.

Près de quatre cadres sur dix (36%) qui télétravaillent totalement ou partiellement ont "aménagé un espace bureau" à leur domicile "depuis le premier confinement", alors que plus de quatre sur dix (42%) disposaient "déjà d'un espace bureau". Mais plus de deux sur dix (22%) n'ont "pas la possibilité de s'aménager" un tel endroit pour télétravailler .

"Mieux que le 1er confinement" pour un tiers des cadres

Environ les deux tiers des cadres qui télétravaillent partiellement ou à 100% disent gagner grâce au télétravail en efficacité (65%), productivité (63%) et concentration (63%) . Environ la moitié se plaignent d'un impact négatif sur leur posture (54%), activité physique (47%) et déconnexion (47%).

Près de la moitié de l'ensemble des cadres (48%) disent que leur entreprise avait "anticipé l'éventualité d'un deuxième confinement" et une majorité (59%) estiment qu'elle était prête pour le reconfinement. Un tiers (33%) pensent vivre cette période "mieux que le premier confinement", mais un quart (25%) "moins bien".

Quant aux cadres managers, environ la moitié (49%) envisageaient d'"adopter une organisation différente" avec leur équipe par rapport au confinement du printemps. Et "comme pour le premier confinement, maintenir la motivation au sein des équipes se positionne comme la mission la plus difficile à mener actuellement (43%)", souligne Cadremploi.

Ce sondage a été réalisé par questionnaire administré en ligne auprès de 1.015 personnes, dont 46% de cadres managers.