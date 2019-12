Téléthon et expérimentation sur les animaux : le vrai du faux

Des vidéos circulent depuis 2016 pour dénoncer les tests réalisés sur des chiens et financés par l'opération caritative.

Alors que le coup d'envoi du Téléthon est donné, vendredi 6 décembre, des photos et vidéos amplement partagées sur les réseaux sociaux dénoncent le fait que l'opération finance des expérimentations jugées cruelles et inutiles sur des chiens atteints de myopathie.

Ce que disent les vidéos

La vidéo la plus massivement partagée (ici ou ici) est tournée en caméra cachée dans un laboratoire de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort, en région parisienne, par l'association Animal Testing et diffusée par l'association Pour une éthique du traitement des animaux (PETA).

On y voit plusieurs chiens, de race golden retriever, dans des cages, avec des bandages et des collerettes au cou, qui geignent et aboient. Des légendes précisent que ces chiens « sont élevés dans le but de développer une dystrophie musculaire paralysante », qu'ils ont du mal à marcher, respirer et avaler, que l'un d'eux a le « visage couvert de vomi » et que « les employés admettent que ces chiens souffrent ». Un responsable, au visage flouté, affirme que montrer ces images « ferait perdre beaucoup d'argent » au Téléthon.

Un témoignage a aussi été beaucoup partagé, celui de Pascaline Wittkowski, atteinte de dystrophie musculaire, qui dénonce l'inutilité de ces expérimentations : « Tant de recherche, aucune guérison, pourquoi ? Simplement parce que je ne suis pas un chien. » Elle appelle à ne plus donner d'argent au Téléthon mais plutôt à « la recherche qui n'utilise pas les animaux ».

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr