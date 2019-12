Téléthon : 74,6 millions d'euros recueillis en un week-end, en hausse par rapport à 2018

Mieux que l'an dernier, mais moins bien qu'il y a deux ans. Le compteur 2019 des promesses de dons au Téléthon a atteint dans la nuit de samedi à dimanche 74,6 millions d'euros, en hausse de 8 % par rapport à l'année dernière. L'émission du #Téléthon2019 s'achève sur un compteur de 74 569 212 €. #MERCI de nous avoir apporté votre énergie durant tout le week-end ! Ensemble, continuons à multiplier les victoires !Le Téléthon continue ! Pour faire un don:null 3637 https://t.co/W54AzFWmfN pic.twitter.com/zmOlLdBdxT-- AFM-Téléthon (@Telethon_France) 8 décembre 2019L'édition 2018 avait été très perturbée par les Gilets jaunes, dont la mobilisation le même week-end des 7 et 8 décembre avait été marquée par de nombreuses scènes de violence, notamment à Paris. « Seulement » 69,3 millions d'euros avaient été recueillis en une trentaine d'heures, du vendredi soir à la nuit de samedi à dimanche.Le niveau atteint cette année en un week-end retrouve quasiment celui de l'année 2017 (75,6 millions), même s'il reste en deçà de celui des éditions 2015 et 2016 (80,3 millions à chaque fois).Toujours possible de donner jusqu'en marsLe compteur reste ouvert jusqu'en mars prochain, comme chaque année. Cela avait d'ailleurs permis, l'an dernier, de récolter 16,5 millions d'euros supplémentaires et d'atteindre au final 85,8 millions. C'était certes toujours moins que les années précédentes, mais la différence était proportionnellement moins importante qu'à l'issue du week-end de début décembre. « Ce Téléthon 2019 est celui des promesses tenues. [...] Ce compteur, il est crucial car il annonce les victoires de demain », s'est réjouie dans un communiqué Laurence Tiennot-Herment, présidente de l'Association française contre les myopathies (AFM)-Téléthon, qui organise l'événement depuis 1987.En parallèle, environ 20 000 animations ont eu lieu en France notamment samedi, dans le but ...