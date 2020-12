Orange reste considéré comme le réseau présentant les meilleurs résultats, devant Bouygues Telecom. SFR et Free Mobile progressent.

En 2020, 82 à 88% du territoire dépasse le seuil minimal permettant d'assurer les usages internet mobile standard. ( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

La qualité des réseaux de téléphonie mobile a continué de s'améliorer en France malgré la crise sanitaire, selon les résultats de l'enquête annuelle d'évaluation annoncée mardi 8 décembre par l'Autorité de régulation des télécoms (Arcep). Selon les données recueillies à partir de plus d'un million de mesures en 2G, 3G et 4G réalisées sur l'ensemble du territoire français d'août à novembre, l'internet mobile progresse sur la totalité des zones , qu'il s'agisse des principales villes, des zones moyennement denses ou des campagnes.

Mais il le fait à un rythme moindre que les années précédentes : dans les zones rurales, le débit moyen est passé de 28 à 31 mégabits/seconde (Mbit/s) entre 2019 et 2020, alors qu'il avait doublé sur la période 2018/2019. Dans les grandes villes et les zones intermédiaires, la progression est quasi identique avec des débits mesurés allant respectivement à 64Mbit/s et 51Mbit/s.

Sur l'ensemble du territoire, Orange reste considéré, comme en 2019, comme le réseau présentant les meilleurs résultats, devant Bouygues Telecom , avec notamment un débit moyen qui progresse de plus de 15 points. SFR progresse , "au point de se placer au même niveau" que Bouygues Telecom qui a "maintenu ses performances", tandis que Free Mobile "propose des performances nettement supérieures" à l'année dernière, ce qui le rapproche du niveau de ses deux concurrents, selon l'Arcep.

Pour compléter l'information apportée par le débit moyen, le régulateur a introduit cette année un nouvel indicateur : le taux de débit dépassant un seuil minimal considéré, dans les résultats de cette enquête, à 3 Mbit/s. "Un débit supérieur permet dans la plupart des cas d'assurer les usages internet mobile standard comme naviguer sur le web, lire ses mails, et de regarder la majorité des vidéos en 720p sans ralentissement majeur", a expliqué l'Arcep. Sur l'ensemble du territoire, ce débit est atteint dans 82% à 88% des cas selon les opérateurs. En zones rurales, il se situe entre 71% et 77% .