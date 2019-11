Téléphonie : coup d'envoi de la 5G à partir de 2020

L'Arcep, autorité de régulation des télécoms en France, a transmis jeudi au gouvernement le cahier des charges pour l'attribution aux opérateurs des fréquences 5G.Une technologie mobile de nouvelle génération qui doit permettre, selon les termes de l'Arcep, « d'améliorer la compétitivité des entreprises, de développer l'innovation en France ainsi que de répondre aux attentes des utilisateurs, d'accéder à des services mobiles toujours plus performants » comme le téléchargement des films en quelques secondes, les voitures autonomes...Pour éviter une situation de monopole d'un opérateur, les phases d'attribution des fréquences vont se jouer en deux temps.L'Arcep a prévu d'attribuer un bloc de fréquences à un prix qui sera fixé dans les prochains jours par Matignon à quatre opérateurs. Une décision qui tombe bien pour Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free (Iliad) déjà présents en France. Après cette première phase, les onze blocs restants seront répartis aux enchères.Un déploiement achevé en 2030Pour obtenir ces blocs de fréquences, les opérateurs vont devoir s'engager sur un calendrier pour le déploiement de la 5G. Celui-ci va prendre du temps avant de couvrir l'ensemble du territoire.D'ici la fin 2020, chaque opérateur devra s'engager à mettre en place la 5G dans « au moins deux villes ». Ensuite, l'Arcep en prévoit 3 000 en 2022, 8 000 sites en 2024, 10 500 en 2025.Pour limiter la tentation des opérateurs de privilégier les centres urbains, ils devront obligatoirement réserver 25 % des sites dans des zones « peu denses ».L'Arcep prévoit l'obligation de couvrir les grands axes routiers comme les autoroutes en 2025 et les autres routes principales en 2027.Au total, la puissance et la couverture optimale de la 5G en France n'interviendront qu'en 2030.Un choix politiqueLa 5G est déjà disponible dans neuf pays européens, dont l'Espagne, la Grande-Bretagne, l'Irlande, ...