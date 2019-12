Téléphones reconditionnés : la PME Smaaart lance un grand ramassage

Branle-bas de combat dans les locaux de Smaaart (Sofigroupe), numéro un français du reconditionnement des téléphones portables. Ici, on peaufine la stratégie de la grande offensive qui sera lancée début janvier en Occitanie, avant de l'étendre à toute la France. Il s'agit de collecter les téléphones qui dorment dans les tiroirs des Français pour développer l'entreprise.Ces appareils constituent le levier de croissance de cette PME qui veut poursuivre, voire amplifier sa croissance à 50 % par an. « L'objectif, c'est de passer de 100 à 300 personnes d'ici cinq ans, voire plus rapidement mais, pour cela, il nous faut trouver de la matière première. Or, on estime aujourd'hui à 100 millions le nombre de téléphones inutilisés, même si tous ne sont pas éligibles à une commercialisation de seconde main », explique Jean-Christophe Estoudre de Smaaart, qui calque sa stratégie de développement rapide sur celle du marché des voitures d'occasion. LIRE AUSSI > Attention aux téléphones neufs... pas neufs !« Quand on évalue l'impact environnemental de l'usage des téléphones portables, on s'aperçoit que la fabrication du téléphone lui-même représente 80 % de l'empreinte », ajoute Marlène Taurines, directrice générale, qui prêche pour les circuits courts, vertueux et le « reconditionné français » dans l'usine de Saint-Mathieu-de-Tréviers, au nord de Montpellier (Hérault). Avec l'objectif de mettre 60 000 téléphones sur le marché en 2019.Partenariat avec des commerçantsDes téléphones sont déjà écoulés par des distributeurs (Back Market, Fnac, Darty...), mais surtout sous la marque Smaaart, y compris dans des boutiques éphémères ouvertes en décembre partout dans plusieurs magasins Carrefour de France.« Pour mener à bien cette première grande collecte nationale, nous misons sur la proximité en mobilisant des commerçants de quartier ou des villages. Ceux-ci sont formés pour pouvoir ...