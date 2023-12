Télécoms: nouvelle régulation de l'Arcep pour la sortie du réseau cuivre d'Orange

L'Arcep, le régulateur des télécoms, encadrera la sortie du réseau cuivre de l'opérateur Orange en rehaussant le tarif du dégroupage contre de nouvelles obligations à partir de 2024 et jusqu'en 2028, a-t-il annoncé sur son site internet.

( AFP / JOSEP LAGO )

L'instance définit l'allocation versée par les autres opérateurs souhaitant accéder au réseau historique en cuivre dont Orange a le monopole et qui disparaît au fur et à mesure de l'installation de la fibre sur le territoire national.

Dans les zones couvertes à plus de 95% par la fibre, Orange pourra compter sur 75 centimes d'euro de plus sur chaque ligne, chaque mois, en 2024, puis sur 1,50 euro de plus en 2025, faisant passer le tarif global de 9,95 euros à 10,70 euros la même année.

Dans les zones où le cuivre disparaîtra d'ici deux ans, l'opérateur sera même exonéré de toutes contraintes tarifaires.

En contrepartie, l'opérateur historique devra respecter un préavis de 36 mois avant d'arrêter le réseau cuivre dans une zone particulière, afin de laisser le temps à ses concurrents de migrer leur parcs et de proposer aux clients une offre alternative.

L'Arcep prévoit de revoir ces tarifs si la fermeture du réseau cuivre était retardée au-delà de 2025. Orange devrait alors rembourser ses concurrents du trop-perçu.

Fin octobre, l'Autorité de la concurrence a appelé l'Arcep à la vigilance sur ces allègements tarifaires, dénoncés par les concurrents d'Orange comme une sorte de "rente financière" injustifiée. La Commission européenne a également mis en garde contre ce risque.

Le gouvernement affiche l'objectif d'une "généralisation" de l'accès à internet via la fibre d'ici à 2025, alors que le réseau historique en cuivre d'Orange, seule source d'accès au réseau téléphonique pour plusieurs millions de Français, doit être fermé à l'horizon 2030.

L'Arcep a infligé une amende de 26 millions d'euros à l'opérateur début novembre, en raison du non-respect de ses engagements dans le déploiement de la fibre dans les zones moyennement denses du territoire.