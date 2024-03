Télécoms: le bénéfice net du chinois Huawei a plus que doublé en 2023, à 11,2 mds EUR

( AFP / PAU BARRENA )

Le géant chinois des télécoms Huawei a vu son bénéfice net plus que doubler en 2023 et son chiffre d'affaires grimper de 9,6%, malgré les sanctions américaines, a-t-il annoncé vendredi dans un communiqué.

L'entreprise, qui a son siège à Shenzhen (sud de la Chine), a réalisé un bénéfice net de 87 milliards de yuans (11,2 milliards d'euros), en hausse de 144,4%, pour un chiffre d'affaires de 704,2 milliards de yuans (90,5 milliards d'euros).

"Les performances du groupe en 2023 sont conformes aux prévisions", a indiqué Ken Hu, qui occupe la présidence tournante de Huawei, cité dans le communiqué.

"Nous avons traversé beaucoup d'épreuves ces dernières années. Mais, défi après défi, nous avons réussi à croître. La confiance et le soutien de nos clients, de nos partenaires et de nos amis dans le monde entier nous ont aidés à continuer, à survivre et à nous développer", a-t-il assuré.

Cible de nombreuses sanctions américaines depuis plusieurs années, Huawei avait vu son bénéfice s'effondrer de près de 70% en 2022, à 35,6 milliards de yuans.

Le chiffre d'affaires dégagé en 2023 est en ligne avec la prévision annoncée en décembre par Huawei, qui disait alors tabler sur "plus de 700 milliards de yuans".

Mais cette performance reste bien inférieure à celle de 2020 (891,4 milliards de yuans). L'année suivante, Huawei annonçait un net repli de son chiffre d'affaires (-29%) sous l'effet des sanctions américaines.

Le groupe est depuis plusieurs années au centre d'une intense rivalité technologique entre Pékin et Washington.

Les Etats-Unis accusent, sans avancer de preuves, Huawei de pouvoir espionner au profit des autorités chinoises, ce que Huawei, groupe privé, conteste fermement.

Depuis 2019, des sanctions de Washington coupent ainsi l'entreprise des chaînes d'approvisionnement mondiales en technologies et en composants américains.

Les sanctions américaines ont forcé Huawei à se recentrer sur des secteurs comme les logiciels, les appareils connectés, l'informatique d'entreprise mais aussi la voiture électrique avec sa marque Aito.