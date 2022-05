Télécoms : l'"Horloge Parlante" de l'opérateur Orange va disparaître définitivement à partir du 1er juillet

Le service, qui coûte 1,50 euro plus le prix de l'appel, est né en 1933 et il est le premier système automatisé du genre dans le monde.

Une page de l'histoire qui se tourne. L'"Horloge Parlante", premier système automatisé au monde du genre, destiné à donner l'heure légale française via un appel téléphonique, sera arrêté le 1er juillet 2022, a annoncé mardi 4 mai Orange, l' opérateur historique des télécommunications dans le pays .

Accessible depuis tout le territoire national via le 3699, ce service "faisant partie du patrimoine industriel français ", selon Orange, coûtait 1,50 euro plus le prix de l'appel . Née en 1933, l'"Horloge Parlante", première mondiale, est une invention d’Ernest Esclangon, astronome et directeur de l’Observatoire de Paris. Orange est partenaire de l'Observatoire de Paris depuis 1991, date de la construction d'une infrastructure dédiée pour assurer la diffusion du temps légal en France avec une précision horaire de l'ordre de 10 millisecondes.

Les matériels "en fin de vie"

Quatrième génération de modèle, l'"Horloge Parlante" actuelle prend sa source sur le "temps universel coordonné" de l'Observatoire de Paris, généré à partir d'un ensemble d’horloges atomiques du laboratoire SYRTE. L'arrêt de ce service historique est la conséquence de la "fin de vie programmée" des matériels indispensables à son fonctionnement, et surtout de "la baisse régulière et significative" du nombre d'appels au 3699.

"La digitalisation des matériels, la démultiplication des sources pouvant donner l'heure (mobiles, ordinateurs, tablettes) participent inévitablement à cette érosion", a encore expliqué Orange dans un communiqué.