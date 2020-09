Télécoms : Iliad en passe de devenir le sixième groupe européen avec le rachat d'un opérateur polonais

Réunis, Iliad et Play vont représenter 41 millions d'abonnés en France, en Pologne et en Italie.

Le logo d'Iliad. (illustration) ( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

Iliad, maison mère de l'opérateur Free, a lancé lundi 21 septembre une offre publique d'achat de 2,2 milliards d'euros sur Play, premier opérateur mobile de Pologne. Iliad engrangerait 15 millions d'abonnés supplémentaires et se hisserait au sixième rang des télécoms en Europe.

Tout comme Free avait secoué le marché français de la téléphonie mobile avec des tarifs défiant toute concurrence, Play, "dernier entrant en 2007 sur le marché de la téléphonie mobile polonais, est aujourd'hui, avec ses 15 millions d'abonnés et une part de marché de 29%, le premier opérateur national", a mis en avant lundi dans un communiqué le groupe fondé par l'entrepreneur Xavier Niel. "Play est un actif de grande qualité, un opérateur qui nous ressemble, Free et Play étaient faits pour se rencontrer. En dix ans, en partant d'une feuille blanche, il est devenu le leader" , a renchéri Thomas Reynaud, directeur général d'Iliad, lors d'une conférence téléphonique.

Cette opération "ouvre un nouveau chapitre dans notre histoire", a souligné Thomas Reynaud, soulignant que son groupe se hisse ainsi au rang de sixième groupe télécom européen en nombre d'abonnés. L'offre publique d'achat sur Play, lancée ce jour et qui se clôturera le 17 novembre, va porter sur l'intégralité des actions composant son capital social, "pour un montant en numéraire de 39 zlotys par action - soit environ 2,2 milliards d'euros pour 100% du capital, et 3,5 milliards d'euros en valeur d'entreprise".

Iliad a indiqué avoir déjà conclu un accord contraignant auprès des deux actionnaires de référence de Play, afin d'acquérir un bloc de contrôle de 40% du capital au même prix de 39 zlotys. " L'offre représente une prime de 38,8% sur le dernier cours de clôture" , précise Iliad.

"Opération amicale"

Il s'agit d'une "opération amicale" , a tenu à souligner le directeur général Thomas Reynaud, le conseil d'administration de Play ayant de son côté "unanimement approuvé l'opération", a indiqué dans le communiqué son président, Jean-Marc Harion. "Le marché polonais des télécoms est très prometteur, nous allons accompagner la croissance de Play sur le marché mobile et contribuer à son entrée sur le marché de la téléphonie fixe. Il y a encore une très faible pénétration du très haut débit et de la fibre" en Pologne, a ajouté Thomas Reynaud.

Réunis, les deux groupes vont représenter 41 millions d'abonnés en France, en Pologne et en Italie. Play est une société de droit polonais, sa holding étant pour sa part sous statut luxembourgeois. Elle compte quelque 2.800 salariés.

"Cette opération représente pour Iliad une occasion unique de croissance et d'entrer sur le marché des télécoms polonais. Avec 38 millions d'habitants, la Pologne est le plus grand marché d'Europe centrale. Sixième économie de l'Union Européenne, elle bénéficie d'une croissance régulière depuis 28 ans: le PIB par habitant a augmenté en moyenne de 6% par an ces vingt dernières années", met en avant Iliad.

L'acquisition sera financée "par dette et par cash" , précise le communiqué. "Il n'y aura aucun recours à une augmentation de capital, c'est une des raisons pour laquelle l'opération est relutive", améliorant le résultat net par action, a précisé lors de la conférence téléphonique Nicolas Jaeger, directeur financier d'Iliad.

Au premier semestre 2020, Iliad a plus que triplé son bénéfice net, à 208 millions d'euros. Le groupe a également révisé à la hausse ses objectifs, indiquant viser désormais 2,8 millions d'abonnés fibre en 2020 et plus de 5 millions en 2024.