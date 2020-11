Téhéran rend un dernier hommage au "docteur martyr" assassiné

Les funérailles de Mohsen Fakhrizadeh ont commencé au ministère de la Défense à Téhéran. Un public limité, composé en particulier de militaires, a assisté à la cérémonie sur des chaises alignées en plein air afin de respecter les protocoles sanitaires en vigueur contre le coronavirus.

"Si nos ennemis n'avaient pas commis ce crime ignoble et versé le sang de notre cher martyr, il aurait pu rester inconnu", a déclaré le ministre de la Défense, le général Amir Hatami, incapable de contenir ses larmes au côté de la dépouille du physicien nucléaire.

"Mais aujourd'hui, celui qui n'était jusque-là qu'une idole pour ses étudiants et collègues est révélé au monde entier", et c'est une "première défaite" pour "les ennemis", a-t-il ajouté.

Mohsen Fakhrizadeh a été tué vendredi dans une attaque contre sa voiture à l'est de Téhéran, dont les détails sont encore loin d'être tous connus.

Sa dépouille a été honorée samedi et dimanche dans deux des principaux lieux saints chiites d'Iran (Machhad et Qom), avant un hommage au mausolée de l'imam Khomeiny à Téhéran comme l'avait été en janvier celle du général iranien Qassem Soleimani, éliminé par Washington en Irak.

Factfile on Iranian nuclear scientist Mohsen Fakhrizadeh who was assassinated on Friday by unidentified gunmen near Tehran. ( AFP / )