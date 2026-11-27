Le champion de judo Teddy Riner (g), candidat à la présidentielle, accompagné par le maire de Béziers Robert Ménard (c) et sa conseillère en communication Julie Cazaban (d), après une visite au centre pénitentiaire de Béziers, le 27 novembre 2026 dans l'Hérault ( AFP / Gabriel BOUYS )

Comme champion, il n'a plus rien à prouver. Comme candidat, tout reste à faire. Teddy Riner a poursuivi vendredi sa campagne tumultueuse à Béziers, sous le regard critique du maire Robert Ménard, catastrophé par ses prises de position sur l'Ukraine.

L'invitation avait été lancée par l'édile il y a dix jours, déjà une éternité à l'échelle de la jeune campagne du judoka.

Entre-temps, beaucoup de choses ont changé.

Teddy Riner, invité surprise de la course à l'Élysée, a traversé sa première polémique majeure d'homme politique cette semaine, quand il a suggéré de couper l'aide à l'Ukraine qui ne serait "pas notre guerre".

Des propos décriés par une grande partie de la classe politique, dont Emmanuel Macron qui avait pourtant salué son arrivée dans la campagne, et à l'exception notable de la candidate RN Marine Le Pen.

Or, Teddy Riner se rendait vendredi auprès de l'un de ses critiques les plus féroces sur la question : Robert Ménard.

L'ancien journaliste, devenu l'édile de droite de Béziers, l'a encore accusé vendredi de "démagogie à l'état pur".

Autant dire que l'ambiance était particulière à la gare de cette ville de l'Hérault, où le judoka de 37 ans était accueilli sous l'oeil des caméras par "monsieur le maire".

Après quelques brefs échanges sur les travaux de rénovation des lieux, les deux hommes ont visité un centre pénitentiaire.

A la sortie, Teddy Riner s'est dit marqué par la surpopulation des prisons, qui ne sont "pas des cinq étoiles".

Mais sur ce qu'il proposerait pour résoudre ce problème, le candidat est resté vague.

"Je vais pas vous dire tout de suite, aujourd'hui c'était vraiment poser des questions, écouter tout le personnel", a-t-il répondu aux journalistes.

"Équipe de France"

Même scène plus tard, lors d'une rencontre avec des viticulteurs.

Questionné sur les mesures pour aider le secteur, Teddy Riner élude, se contentant d'assurer vouloir les "soutenir".

Le champion de judo Teddy Riner, candidat à la présidentielle, fait une déclaration à la presse après une visite au centre pénitentiaire de Béziers, le 27 novembre 2026 dans l'Hérault ( AFP / Gabriel BOUYS )

Les accusations d'impréparation colle à la peau du quintuple champion olympique de judo.

Son entourage assure pourtant qu'il "sait parfaitement où il met les pieds, il est très réfléchi".

Une cadre de son équipe estime que son image de "sportif" est utilisée pour le discréditer.

Et tous martèlent que le néophyte "apprend".

Ce compétiteur depuis l'enfance connaît bien la lumière, mais pas les projecteurs particuliers d'une campagne électorale.

Il ne le cache pas : la politique n'est pas son monde.

"Si vous attendez de moi que je sache tout, ça n'arrivera jamais", a-t-il lancé, un brin sur la défensive, aux journalistes vendredi.

Par contre, "je vais rassembler les meilleures personnes autour de moi, telle une équipe de France, pour remettre le bateau français à flot", a-t-il promis.

"Novices en politique"

En attendant, son apprentissage se fait sous les yeux de la France - et, vendredi, de Robert Ménard.

Le champion de judo Teddy Riner (d), candidat à la présidentielle, aux côtés de Marc Robert, de la coopérative viticole Alma Cersius (g), du maire de Béziers, Robert Ménard (2e g), et du maire de Cers, Olivier Palanque, lors d’une visite au domaine viticole de Cers, près de Béziers, le 27 novembre 2026 dans l'Hérault ( AFP / Gabriel BOUYS )

"Il ne sait pas" mais il fait preuve de "curiosité", a-t-il résumé.

S'il juge le candidat "sympathique", le maire a prévenu qu'il ne le "soutient pas".

"Je ne crois pas du tout aux novices en politique", a balayé Robert Ménard.

Le choix de ce médiatique élu local, un temps proche du Front national et abonné aux polémiques en tous genres, avait étonné pour un candidat se disant "ni de droite ni de gauche".

Son équipe l'a justifié par une volonté d'aller rencontrer tous les électeurs, quelle que soit leur couleur politique.

"Moi je pense qu'il est plutôt plus à droite qu'à gauche", a tranché Robert Ménard.

Hormis l'Ukraine, Teddy Riner a surpris cette semaine en se demandant "à qui appartiennent" les sondages, qui le donnent pour l'heure sous les 5%.

Du pain bénit pour ses rivaux, qui ont jusqu'à présent plutôt ménagé en public cette figure qu'ils savent très populaire.

"Il a pas du tout le discours adapté à son électorat potentiel, c'est fou", s'étonnait un stratège insoumis.

Mais son étoile de grand sportif brille toujours.

D'étape en étape, Teddy Riner a enchaîné les selfies, clairement plus à l'aise dans cet exercice que face aux journalistes.

Dont une photo avec Annick, pull rose et lunettes fumées, venue devant le centre pénitentiaire pour voir la star.

La retraitée, qui n'a pas voulu donner son nom de famille, s'est dite éblouie par sa carrière sportive et "intriguée" par son aventure politique.

Mais, "il faut espérer qu'il y a bien réfléchi", a-t-elle ajouté. "Parce qu'on peut y laisser des plumes."