Le judoka Teddy Riner, candidat à la présidentielle, le 20 novembre 2026 à Paris ( AFP / Lou BENOIST )

Le judoka Teddy Riner, candidat surprise à l'élection présidentielle, se rendra vendredi à Béziers à l'invitation du maire Robert Ménard, pour une visite de la prison avant de se rendre dans une cave coopérative, a-t-on appris mardi auprès de l'édile d'extrême droite.

Sollicité par l'AFP, l'entourage de M. Riner n'a pas immédiatement confirmé cette visite, qui constituerait le premier déplacement de campagne en dehors de la région parisienne du quintuple champion olympique, candidat déclaré depuis le 9 novembre.

"Il vient parce que je l'ai invité à venir", a affirmé à l'AFP M. Ménard, qui dit l'avoir rencontré il y a une quinzaine de jours chez l'ancien ministre centriste Jean-Louis Borloo.

"Jean-Louis Borloo m'a proposé de le rencontrer. Donc je l'ai rencontré. On a discuté une heure ensemble d'un certain nombre de choses, et de choses qu'il ne connaissait pas, par exemple des prisons", poursuit le maire.

"Il y a une grosse prison à Béziers. Je lui ai dit +Ça vous intéresserait de venir la voir ?+. Il m'a dit +Oui, j'aimerais bien venir+". indique M. Ménard, qui a prévu, après un déjeuner en commun, la visite d'une cave coopérative dans le village de Cers.

Même s'il n'est "pas dans le comité de soutien de Teddy Riner", qui s'est lancé dans la course à l'Elysée sur un credo "ni de droite, ni de gauche", M. Ménard juge le candidat "sympathique", "légitime" et "ouvert".

"J'ai une seule obsession, c'est que les différentes personnes de droite et du centre ne se fassent pas une guerre civile, mais se préoccupent de faire en sorte que M. (Jean-Luc) Mélenchon ne gagne pas", précise-t-il, se défendant néanmoins de vouloir classer Teddy Riner sur l'échiquier politique.

"Je crois qu'il aime la France, j'aime la France, je crois qu'il est attentif aux gens, je suis attentif aux gens, et ce qu'il dit, son discours général, me semble un discours de bon sens, j'essaie d'être un maire de bon sens", avance-t-il.