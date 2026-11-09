Teddy Riner annonce sa candidature à l'élection présidentielle

Dîner d'État à l'Élysée, à Paris

Teddy Riner, le ‌plus titré des judokas français, a annoncé lundi sa candidature à ​l'élection présidentielle de 2027 afin de porter une réponse "crédible et juste" à la "colère" et à "la fracture sociale qui traverse pays".

Titulaire de cinq titres ​olympiques et 11 titres mondiaux, Teddy Riner, 37 ans, a fait cette annonce surprise dans ​une vidéo sur Instagram, sous le ⁠slogan "La France qu'on veut", dans une mise en scène toute ‌présidentielle, assis en complet bleu à un bureau, une bibliothèque et un drapeau français en arrière-plan.

"J'observe la fracture ​sociale qui traverse le ‌pays, mais ce que je n'accepte pas, c'est ⁠d'entendre dans la bouche des jeunes, comme des moins jeunes, qu'il est difficile aujourd'hui de pouvoir envisager un avenir. C'est donc pour cela ⁠que j'ai décidé ‌de m'engager, aux côtés des Français, et donc d’être ⁠candidat à la présidence de la République", explique-t-il dans un ‌entretien au Parisien.

Le champion, qui se dit apolitique, déplore que ⁠la "colère" populaire soit reprise dans "certains discours (...) avec beaucoup ⁠de négativité", par des "gens ‌qui n'ont plus d'ambition" - candidats qu'il n'identifie pas.

Il explique mûrir sa ​candidature depuis les Jeux olympiques ‌de Paris en 2024.

"J’ai vu tout un pays se rassembler, fier, heureux. Puis se diviser ​quelques semaines après. Je me suis dit : ce qu’on a su faire pendant quinze jours, on doit pouvoir le faire ⁠pour le pays."

"Ce qui m’a fait franchir le pas, c’est cet automne : la colère, l’inquiétude et le sentiment que personne n’y répond", souligne-t-il. "Si j’y vais, c’est pour aller jusqu’au bout. Et si je pensais que je n’avais pas toutes mes chances, je n’aurais pas pris ​cette initiative."

(Bureau de Paris)