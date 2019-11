Tebello Nyokong, la Sud-Africaine qui se bat contre le cancer à coups de laser

En Afrique, la science au féminin (2). A la tête du département de chimie médicinale de l'université Rhodes, la sexagénaire expérimente la technique de la « photothérapie dynamique ».

A l'écouter, il n'y a pas grand intérêt à s'attarder sur son cas. D'ailleurs, à 68 ans, elle ne fait « plus rien » elle-même : « Certains étudiants m'interdisent même de m'approcher des lasers, ils ont peur que je les casse. » Tebello Nyokong a de l'humour. A la tête du département de chimie médicinale et de nanotechnologies de l'université Rhodes, à Grahamstown, en Afrique du Sud, elle est l'une des scientifiques les plus respectées du continent africain. Sa spécialité : les lasers, précisément, qu'elle utilise pour activer des molécules capables de tuer des cellules cancéreuses.

La technique, appelée « photothérapie dynamique », consiste à injecter des molécules photosensibles au cœur d'une tumeur, puis à les exposer à un rayonnement laser afin de provoquer une réaction chimique avec l'oxygène présent dans les cellules cancéreuses, qui devient toxique. Le but : contourner les effets secondaires des chimiothérapies classiques. Le procédé fait déjà l'objet d'essais cliniques en Europe, aux Etats-Unis et en Russie. De son côté, l'équipe de Tebello Nyokong travaille sur une molécule dérivée de la teinture pour jeans. Elle rêve d'en faire le premier traitement contre le cancer né en Afrique du Sud.

Hébergé dans l'une des plus anciennes universités du pays, son département attire des chercheurs de tout le continent. Le matin de notre visite, une dizaine d'étudiants en blouse blanche penchés sur leurs paillasses témoignent du « privilège » de travailler ici. « A Kinshasa, nos laboratoires se résument à de grandes salles vides. Faute d'équipement, il faut compter dix ans pour finir un doctorat », explique Yolande Openda, originaire de République démocratique du Congo (RDC). A côté d'elle, Rodah Soy, venue du Kenya pour son master, opine : « Vous avez besoin de quelque chose ? Demandez à la professeure, elle le trouve ! »

