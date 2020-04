Tebas la menace

Depuis la suspension de la Liga le 13 mars dernier, Javier Tebas est bien décidé à ce que la saison aille à son terme. Pour se donner toutes les chances d'y parvenir, le président de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) a scellé un pacte avec le Conseil supérieur des sports (CSD) et la Fédération espagnole de football (RFEF), avant de menacer les clubs qui ne souhaiteraient pas reprendre la compétition. Une attitude pernicieuse qui démontre une nouvelle fois que le boss de la Liga fait fausse route.

Un pacte avec le Diable

Interrogé ce vendredi lors d'une visioconférence sur le déconfinement footballistique en Espagne, Javier Tebas n'a pas hésité à défier les clubs qui s'opposent farouchement à la reprise des compétitions, le Barça en tête.Rien de bien étonnant quand on sait que six jours plus tôt, dans le palais Viana de Madrid, le président de la Ligue de football espagnole scellait un pacte avec Irène Lozano, présidente du Conseil supérieur des sports (CSD), et Luis Rubiales, président de la Fédération espagnole de football (RFEF).Un accord historique et déterminant, puisque après plus de huit heures de réunion et une photo de famille un brin forcée, le CSD annonce enfin une feuille de route commune pour la reprise du football en Espagne. L'objectif, se préparer à reprendre les entraînements quand le gouvernement donnera son feu vert sanitaire, puis la compétition, afin d'éviter une perte d'un milliard d'euros pour les clubs espagnols. Mais pour en arriver là, Javier Tebas a dû consentir à de nombreux sacrifices qu'il devra assumer. Le premier concerne la part des droits audiovisuels du football reversée à la RFEF pour alimenter le foot amateur, féminin, olympique ou paralympique, qui passe de 1 % à 2 %. Ensuite, Tebas et Rubiales, qui se détestent ouvertement, se sont engagés à créer un fonds de soutien de 10 millions d'euros pour aider les athlètes les plus vulnérables. Enfin, la Liga a promis de verser 51 millions d'euros par an pendant quatre ans au CSD, toujours dans l'idée d'aider les autres disciplines sportives du pays. Si ces accords financiers apparaissent comme un coup de pouce salvateur pour